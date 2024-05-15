Μπλίνκεν: Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια 2 δισ. δολαριών στην Ουκρανία οι ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν βρίσκεται στο Κίεβο και σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν με επιπλέον 2 δισ. δολάρια σε εξωτερική στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία.

«Για όποιον μπαίνει στον πειρασμό να στοιχηματίσει εναντίον της Ουκρανίας, μην το κάνει, θα είναι ένα μεγάλο λάθος. Κύριο μέλημα της Ουάσινγκτον είναι η αποστολή πυραυλικών συστημάτων Patriot και άλλων μορφών κρίσιμης αεράμυνας στην Ουκρανία», ανέφερε μεταξύ άλλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Στους δρόμους Μητσοτάκης και υπουργοί -Στο «φουλ» οι προεκλογικές μηχανές της ΝΔ

Πανελλαδικές 2024: Στους 68.851 ο αριθμός των εισακτέων στα πανεπιστήμια -Οι θέσεις ανά σχολή