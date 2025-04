Τεράστια προβλήματα ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζει σήμερα (28.04) μεγάλο μέρος της Ισπανίας μετά από μπλακ άουτ που προκλήθηκε σε πολλές πόλεις συμπεριλαμβανομένων της Μαδρίτης και της Λισαβόνας.

❗️⚡️🇪🇸🇵🇹🇫🇷🇦🇩 – On April 28, 2025, a significant power outage continues to affect Spain, Portugal, Andorra, and parts of France, with no immediate resolution in sight.



The blackout has disrupted electricity supply in major cities, including Madrid, Valencia, and Barcelona, as… pic.twitter.com/fAxRdUd1oB — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 28, 2025

Την ίδια ώρα αντίστοιχα ζητήματα, αλλά μικρότερου μεγέθους αντιμετωπίζουν η Πορτογαλία, η Ανδόρα και η Γαλλία.

Όπως ενημερώνει η Red Eléctrica, η δημόσια εταιρία ηλεκτρισμού, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση που είχαν διαφορετική διάρκεια ανά περιοχή.

BREAKING: Massive — really, massive — electricity outage hits Spain, which large part of the country suffering blackouts (including Madrid and Barcelona).



Data from Spain's national grid shows a lost of >10 GW of demand, from ~26GW to ~12GW in a few seconds. Reason unknonw. pic.twitter.com/KwvDxOOLQJ — Javier Blas (@JavierBlas) April 28, 2025

Σύμφωνα με το Reuters, ήδη στα αστικά κέντρα, όπως η Μαδρίτη, παρατηρείται τεράστιο κυκλοφοριακό χάος, καθώς οι ηλεκτρικοί σηματοδότες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ έχει δοθεί εντολή και για εκκένωση τμημάτων του μετρό της Μαδρίτης.

❗️🇪🇸⚡️🇫🇷 – On April 28, 2025, Spain and parts of France experienced a brief, widespread power outage lasting only a few seconds.



This blackout disrupted internet access and other services, including 5G networks, for all users in the affected areas.



Services have since been… pic.twitter.com/lcF4viFSKi April 28, 2025

🔴 ÚLTIMA HORA | España sufre un apagón eléctrico masivo en todo el país: semáforos apagados y tiendas sin luz



Sigue el minuto a minuto: https://t.co/XAIVy3ql6F pic.twitter.com/hKAhDuLzTl April 28, 2025

Η βλάβη φαίνεται ότι επηρεάζει ολόκληρη την Ιβηρική χερσόνησο, ενώ, σύμφωνα με την El Mundo οι τηλεφωνικές γραμμές έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας σε όλη την επικράτεια της Ισπανίας.

Την ίδια ώρα το Εθνικό Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας εξετάζει το ενδεχόμενο το μπλακ άουτ να οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Είναι επίσημο: Ο Γιώργος Παπαδάκης ανακοίνωσε το τέλος της εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα”

Τζιν Χάκμαν: Από τι πέθανε ο διάσημος ηθοποιός και η σύζυγός του – Τι αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση