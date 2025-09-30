Χαμάς σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Πιθανή άρνηση του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα

Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι το παλαιστινιακό κίνημα ενδέχεται να απορρίψει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, που έγινε δεκτό τη Δευτέρα (29.09.2025) στην Ουάσιγκτον από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αμφισβητείται ήδη από την παλαιστινιακή πλευρά. Στέλεχος της Χαμάς κατήγγειλε ότι το κείμενο απαιτεί τον αφοπλισμό του κινήματος και την άφιξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα, κάτι που θεωρεί ως νέα μορφή κατοχής.

Διαφωνίες για την παράδοση ομήρων και τη ζώνη ασφαλείας

Στους όρους που εξοργίζουν τη Χαμάς περιλαμβάνεται η παράδοση όλων των Ισραηλινών ομήρων σε μία φάση, στερώντας το κίνημα από σημαντικό διαπραγματευτικό χαρτί. Η ύπαρξη ζώνης ασφαλείας στα νότια σύνορα με την Αίγυπτο προκαλεί περαιτέρω αντιδράσεις, με ασαφή τον έλεγχο και πιθανή εμπλοκή του Ισραήλ.

Κάποιοι κάτοικοι βλέπουν στο σχέδιο μια ευκαιρία για εκεχειρία: «Ακόμη κι αν ο ίδιος ο διάβολος έφερνε ένα σχέδιο για να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο, θα το υποστήριζα», δήλωσε ένας κάτοικος. Άλλοι φοβούνται ότι η απόρριψη του σχεδίου από τη Χαμάς θα έδινε στον Νετανιάχου δικαιολογία να συνεχίσει τον πόλεμο με την υποστήριξη Δύσης και ΗΠΑ.

Σφαγές και ανθρωπιστική κρίση

Από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, που προκάλεσε περίπου 1.200 νεκρούς στο Ισραήλ και 251 ομήρους, η ισραηλινή αντεπίθεση έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 66.000 Παλαιστινίους. Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα έχει επιδεινωθεί δραματικά, με λιμό που έχει επιβεβαιωθεί από τον ΟΗΕ και κατηγορίες για γενοκτονία εναντίον του Ισραήλ, τις οποίες το κράτος απορρίπτει κατηγορηματικά.

Οι παρεμβάσεις Νετανιάχου που αιφνιδίασαν τις αραβικές χώρες

Ενώ ο Τραμπ και ο Νετανιάχου παρουσίαζαν τη συμφωνία στον Λευκό Οίκο, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θανί, ενημέρωνε ταυτόχρονα ηγετικά στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα για το ίδιο σχέδιο, αν και σε ουσιαστικά διαφορετική μορφή. Οι αλλαγές που πέτυχε το Ισραήλ διαφοροποιούν καθοριστικά το τελικό κείμενο από εκείνο στο οποίο είχαν καταλήξει προηγουμένως οι ΗΠΑ και μια ομάδα αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, σύμφωνα με το Axios.

Την Κυριακή, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ και σύμβουλος επί θεμάτων Μέσης Ανατολής, συναντήθηκαν για έξι ώρες με τον Νετανιάχου και τον στενό συνεργάτη του Ρον Ντέρμερ. Εκεί, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατάφερε να ενσωματώσει σειρά κρίσιμων αλλαγών.

Η νέα εκδοχή του σχεδίου προβλέπει ότι η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα θα εξαρτηθεί από την πρόοδο στον αφοπλισμό της Χαμάς, ενώ το Ισραήλ αποκτά δικαίωμα βέτο στη διαδικασία. Ακόμη και σε περίπτωση πλήρους εφαρμογής των τριών φάσεων της αποχώρησης, το σχέδιο προβλέπει τη διατήρηση ισραηλινών στρατευμάτων σε μια «περίμετρο ασφαλείας» εντός της Γάζας, μέχρις ότου διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει απειλή τρομοκρατικής αναζωπύρωσης — κάτι που, στην πράξη, μπορεί να σημαίνει επ’ αόριστον παρουσία.

Οι αλλαγές αυτές προκάλεσαν την έντονη δυσφορία χωρών όπως η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία και η Τουρκία. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Axios, το Κατάρ προσπάθησε να αποτρέψει τη δημοσιοποίηση του πλήρους σχεδίου τη Δευτέρα, επικαλούμενο την ανάγκη περαιτέρω διαβουλεύσεων.