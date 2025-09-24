Axios: Το «σχέδιο 21 σημείων» για την Γάζα που παρουσίασε ο Τραμπ στους ηγέτες των αραβικών κρατών

Στο φως ήρθε από το Axios το «σχέδιο 21 σημείων» για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στους ηγέτες των αραβικών κρατών.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μαζί με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ παρουσίασαν στους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες ένα «σχέδιο 21 σημείων» για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και για τη διακυβέρνηση μετά τη Χαμάς.

Μάλιστα, όπως σημειώνει το δημοσίευμα του Axios το πλάνο του Ντόναλντ Τραμπ που απέσπασε θετικές αντιδράσεις από τους παρευρισκόμενους έχει ως κύριες αρχές τα παρακάτω:

-Η απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων.

-Μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

-Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

-Ένα μεταπολεμικό σχέδιο που περιλαμβάνει έναν μηχανισμό διακυβέρνησης στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς.

-Μια δύναμη ασφαλείας που θα περιλαμβάνει Παλαιστίνιους αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

-Χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και για την ανοικοδόμηση του θύλακα.

-Κάποια εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ηγέτες και ανώτεροι αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν. Σύμφωνα με δύο πηγές, οι Άραβες ηγέτες υπέβαλαν στον Τραμπ αρκετούς όρους για την υποστήριξη του σχεδίου του:

-Το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης ή της Γάζας.

-Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει τμήματα της Γάζας.

-Το Ισραήλ δεν θα χτίσει οικισμούς στη Γάζα.

-Το Ισραήλ θα σταματήσει να υπονομεύει το status quo στο Τζαμί Αλ-Άκσα.

-Η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα θα αυξηθεί αμέσως.

Ο Τραμπ είπε στους Άραβες ηγέτες ότι το επόμενο βήμα είναι να συζητήσουν το σχέδιο με τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, προκειμένου να εξασφαλίσουν την υποστήριξή του, ανέφερε στο Axios πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο της συνάντησης.

«Εκτιμώ τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να σταματήσει τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας ειδικότερα, και την επιδίωξή του για ειρήνη στη Μέση Ανατολή γενικότερα. Εκτιμώ τις προτάσεις που παρουσίασε κατά τη χθεσινή του συνάντηση στη Νέα Υόρκη με αρκετούς Άραβες και Ισλαμιστές ηγέτες, τις οποίες θεωρώ ως σημαντικό θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε περαιτέρω την επόμενη περίοδο για την επίτευξη ειρήνης», δήλωσε ο αλ-Σίσι.

Την Τετάρτη, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Γουίτκοφ είχαν μια επακόλουθη συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, για να μετατρέψουν τις αρχές που παρουσίασε ο Τραμπ σε ένα πιο λεπτομερές και επιχειρησιακό σχέδιο.