Axios: Τα ΗΑΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο επίθεσης σε πυραυλικές θέσεις του Ιράν

Τις επόμενες κινήσεις τους εξετάζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από το Ιράν σύμφωνα με το Axios.

Συγκεκριμένα, εξετάζουν το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης για να σταματήσουν τις ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη χώρα, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα στο Axios.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα πλήγμα των Εμιράτων στο Ιράν θα ήταν πρωτοφανές. Το γεγονός ότι εξετάζεται αντικατοπτρίζει την τεράστια οργή μεταξύ των χωρών του Κόλπου για τις ιρανικές επιθέσεις που έχουν στοχεύσει πολιτικές υποδομές και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τα ΗΑΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο να λάβουν ενεργά αμυντικά μέτρα κατά του Ιράν. Παρόλο που δεν έχουν εμπλακεί στον πόλεμο με κανέναν τρόπο, έχουν υποστεί 800 βλήματα», δήλωσε μια πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις πολιτικής των ΗΑΕ.

«Η άποψη στα ΗΑΕ είναι ότι καμία χώρα στον κόσμο δεν θα παρέλειπε να αξιολογήσει την αμυντική της στάση υπό τέτοιες συνθήκες», πρόσθεσε η πηγή.

ην πρώτη ημέρα του πολέμου, το Ιράν επιτέθηκε στα ΗΑΕ, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν. Τη δεύτερη ημέρα, οι επιθέσεις επεκτάθηκαν ώστε να συμπεριλάβουν και το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία.

Οι επιθέσεις οδήγησαν το Κατάρ να αναστείλει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής φυσικού αερίου του, και τη Δευτέρα, ένα ιρανικό drone χτύπησε την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ.

Συντρίμμια από αναχαιτισθέντες πυραύλους προκάλεσαν πυρκαγιές στο λιμάνι Τζεμπέλ Άλι, ενώ ένα drone χτύπησε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Παλμ Τζουμέιρα του Ντουμπάι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Σαουδική Αραβία μπορεί επίσης να αναλάβει στρατιωτική δράση σε αντίποινα για τις ιρανικές επιθέσεις.

Ο Anwar Gargash, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του προέδρου των ΗΑΕ, έγραψε στο X ότι οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον κρατών του Κόλπου «ήταν ένας λανθασμένος υπολογισμός και έχουν απομονώσει το Ιράν σε μια κρίσιμη καμπή».