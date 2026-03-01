Axios: Νετανιάχου και Τραμπ ξεκίνησαν τον σχεδιασμό κοινής επίθεσης στο Ιράν τον Δεκέμβριο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άρχισαν να συζητούν τις λεπτομέρειες μιας ακόμη επίθεσης στο Ιράν στα τέλη Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην προεδρική κατοικία στο Μαρ-α-Λάγκο, αναφέρει το Axios.

Ο Νετανιάχου ξεκίνησε μια συζήτηση σχετικά με μια συνέχεια του 12ήμερου πολέμου του Ιουνίου 2025 στο Ιράν, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η επίθεση είχε αρχικά μια προσωρινή ημερομηνία τον Μάιο.

Οι καταστολές των διαδηλωτών από το καθεστώς άλλαξαν τον τρόπο σκέψης του Τραμπ, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Παραλίγο να διατάξει επιθέσεις στις 14 Ιανουαρίου, αλλά αντ’ αυτού ξεκίνησε μια σημαντική στρατιωτική συγκέντρωση στην περιοχή. Επίσης, άρχισε να σχεδιάζει μια κοινή επίθεση στο Ιράν με το Ισραήλ, αναφέρει το Axios.

Ο Τραμπ αποφάσισε επίσης να διεξάγει διαπραγματεύσεις με το Ιράν καθώς προχωρούσε ο σχεδιασμός μιας επίθεσης. Οι συνομιλίες δεν ήταν ένα τέχνασμα για να αιφνιδιάσουν τους Ιρανούς, δηλώνουν στο Axios τρεις Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Μετά τον δεύτερο γύρο συνομιλιών, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν ότι υπήρχε η δυνατότητα να επιτεθούν στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, θα συναντηθεί με τους κορυφαίους βοηθούς του.

Οι βοηθοί του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, παρευρέθηκαν στις συνομιλίες της Γενεύης με τους Ιρανούς την περασμένη Πέμπτη, λίγες ημέρες πριν από την ημερομηνία αυτή, με ελάχιστες προσδοκίες ότι θα επιτευχθεί συμφωνία, αλλά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν ένα σημαντικό στοιχείο για να διασφαλιστεί ότι ο Χαμενεΐ θα παρευρεθεί στη συνάντηση με τους βοηθούς του και δεν θα κρυφτεί στο καταφύγιό του.

Οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι «είδαν ότι η ιρανική πρόταση ήταν ανοησία και είχε ως στόχο μόνο να κερδίσει χρόνο», λέει ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios. «Δεν υπήρχε κανένας «εκεί» για να συνεργαστούν».

«Το αναφέραμε στον πρόεδρο και προφανώς ζύγισε τις διάφορες επιλογές», λέει ο αξιωματούχος στον Axios.

Υπήρχαν τρεις βασικοί τομείς διαφωνίας, λένε οι αξιωματούχοι. Το Ιράν αρνήθηκε μια προσφορά δωρεάν πυρηνικών καυσίμων για ένα μη στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα χωρίς ημερομηνία λήξης. Αρνήθηκε επίσης να συζητήσει τους βαλλιστικούς πυραύλους ή την υποστήριξη του καθεστώτος σε τρομοκρατικές ομάδες μέσω αντιπροσώπων.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έδειξαν σαφώς ότι το Ιράν ανακατασκευάζει πυρηνικές εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν από αμερικανικά βομβαρδιστικά τον Ιούνιο, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι Κούσνερ και Γουίτκοφ απαίτησαν από το Ιράν να υποβάλει μια συγκεκριμένη πρόταση. Η ιρανική ομάδα επέστρεψε με ένα επτασέλιδο έγγραφο που εξηγούσε πόσο εμπλουτισμό θα χρειάζονταν για ένα μη στρατιωτικό πρόγραμμα. Ο Λευκός Οίκος έλεγξε τα στοιχεία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος τους ενημέρωσε ότι η ιρανική πρόταση θα τους επέτρεπε να εμπλουτίσουν πέντε φορές περισσότερο από ό,τι επιτρεπόταν στην πυρηνική συμφωνία JCPOA του 2015 με την κυβέρνηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.

«Αν οι Ιρανοί είχαν έρθει στη Γενεύη και είχαν δώσει στον Τραμπ αυτό που ήθελε, θα είχε πατήσει φρένο στη στρατιωτική διαδικασία. Αλλά ήταν αλαζόνες και νόμιζαν ότι δεν θα αναλάμβανε δράση», λέει στο Axios ένας ισραηλινός αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών. «Έκαναν λάθος».