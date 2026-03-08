Axios: ΗΠΑ και Ισραήλ εξετάζουν την αποστολή ειδικών δυνάμεων στο Ιράν για να κατασχέσουν το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται πλέον σενάρια αποστολής ειδικών δυνάμεων στο ιρανικό έδαφος, με στόχο τον έλεγχο των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου σε μεταγενέστερο στάδιο της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με το Axios, επικαλούμενο τέσσερις πηγές, μία τέτοια επιχείρηση θα απαιτούσε πιθανή παρουσία αμερικανικών ή ισραηλινών στρατευμάτων σε βαριά οχυρωμένες υπόγειες εγκαταστάσεις, σε συνθήκες πολέμου.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν η αποστολή θα είναι κοινή ΗΠΑ-Ισραήλ, ενώ εκτιμάται ότι θα προχωρήσει μόνο όταν οι δύο χώρες εκτιμήσουν ότι ο ιρανικός στρατός δεν αποτελεί πλέον σοβαρή απειλή.

Στην επιχείρηση θα μπορούσαν να συμμετάσχουν ειδικοί πράκτορες και επιστήμονες, ενδεχομένως από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι η ομάδα του Τραμπ εξετάζει σοβαρά την αποστολή μονάδων ειδικών επιχειρήσεων στο Ιράν για στοχευμένες αποστολές, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι εξετάζονται δύο επιλογές: η πλήρης απομάκρυνση του υλικού ή η επεξεργασία του επί τόπου από πυρηνικούς εμπειρογνώμονες.

Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Air Force One, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων λέγοντας ότι θα μπορούσαν να σταλούν στρατεύματα μόνο εάν υπάρξει «πολύ καλός λόγος».

Άλλα τοπικά δίκτυα, όπως το NBC, ανέφεραν ότι ο Τραμπ είχε εκφράσει ιδιωτικά σοβαρό ενδιαφέρον για αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, με στόχο στρατηγικές και στοχευμένες επιχειρήσεις, χωρίς όμως να έχει ληφθεί καμία τελική απόφαση ή να έχει δοθεί εντολή.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρόλαιν Λέβιτ, σχολίασε ότι οι αναφορές βασίζονται σε ανώνυμες πηγές που δεν έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων και ότι ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί όλες τις επιλογές ανοιχτές, χωρίς να έχει υποστηρίξει καμία συγκεκριμένη.