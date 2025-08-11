Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν: Δημοσιοποιήθηκε το κείμενο της συμφωνίας ειρήνης

Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα το κείμενο μιας συμφωνίας ειρήνης, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, με τις χώρες να δεσμεύονται ότι θα σέβονται την εδαφική ακεραιότητα η μία της άλλης και ότι θα τερματίσουν επίσημα μια σύγκρουση σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε στην Ουάσινγκτον την περασμένη Παρασκευή, στη συνάντηση του Αζέρου προέδρου Ιλχάμ Αλίεφ και του Αρμένιου πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κείμενο της συμφωνίας, που δημοσιεύθηκε από τα υπουργεία Εξωτερικών και των δύο χωρών, αναφέρει ότι το Γιερεβάν και το Μπακού θα παραιτηθούν από όλες τις αξιώσεις στην επικράτεια της μίας και της άλλης, δεν θα κάνουν χρήση βίας η μία εναντίον της άλλης και θα δεσμευτούν να σέβονται το διεθνές δίκαιο.

«Αυτή η συμφωνία αποτελεί μια σταθερή βάση για την εγκαθίδρυση μιας αξιόπιστης και διαρκούς ειρήνης, αποτέλεσμα μιας συμφωνίας μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν που αντικατοπτρίζει τα ισορροπημένα συμφέροντα των δύο χωρών», έγραψε ο Πασινιάν στο Facebook.

Οι δύο πρώην σοβιετικές δημοκρατίες προσπαθούν εδώ και χρόνια να καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία

Η Αρμενία, με τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού της να είναι χριστιανοί, και το Αζερμπαϊτζάν, με την πλειοψηφία του πληθυσμού της να είναι μουσουλμάνοι, αναμετρήθηκαν σε δύο πολέμους για τα σύνορά τους και για το καθεστώς των εθνοτικών θυλάκων που βρίσκονται στα αντίστοιχα εδάφη τους.

Οι δύο πρώην σοβιετικές δημοκρατίες προσπαθούν εδώ και χρόνια να καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά οι συνομιλίες δεν κατέληγαν σε κάποιο αποτέλεσμα. Την Παρασκευή, οι ηγέτες τους δεσμεύτηκαν στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον Τραμπ, να «σταματήσουν οριστικά» την εδαφική τους διένεξη.