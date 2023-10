Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα με στόχο, όπως αναφέρει, θέσεις της Χαμάς και την απελευθέρωση ομήρων που αιχμαλωτίστηκαν στην αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτώβρη.

Μια στρατιωτικό όμηρο απελευθέρωσε ο IDF κατά τη διάρκεια των χερσαίων επιχειρήσεων μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X (πρωήν Twitter), η Ori Megidish είναι η γυναίκα που απελευθερώθηκε. Η Megidish αιχμαλωτίστηκε από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Η στρατιώτης υποβλήθηκε σε εξετάσεις, χαίρει άκρας υγείας και βρίσκεται ήδη με την οικογένειά της.

She is home.



PVT Megidish was abducted by Hamas on October 7. Tonight, she was released during IDF ground operations.



Ori is now home with her family. pic.twitter.com/ZiEs3UrWMI