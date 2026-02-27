Ανοίγουν τα καταφύγια στο Ισραήλ – Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται το Ισραήλ καθώς αυξάνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τις σειρήνες πολέμου να ηχούν και πάλι στην Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο δήμαρχος της πόλης Μπερ Σεβά, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις στην χώρα, ζήτησε να ανοίξουν τα πολεμικά καταφύγια καθώς αυξάνεται η πιθανότητα για μία ακόμη πολεμική σύγκρουση με το Ιράν.

Είχε προηγηθεί δήλωση του πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, που απευθύνε κάλεσμα στο προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας που επιθυμεί να φύγει να «το κάνει σήμερα», ανέφεραν οι New York Times.

Οι ΗΠΑ αναπτύξει σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή ενώ παράλληλα συνεχιζόνται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford έφτασε στο Ισραήλ.

Από την πλευρά του, το Ιράν έχει απειλήσει να πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, αν δεχθεί επίθεση, ενώ και το Ισραήλ ενδέχεται να εμπλακεί σε τυχόν στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Εγκαταλείπει το Ισραήλ το προσωπικό από την πρεσβεία των ΗΠΑ

Την ίδια ημέρα, το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι είχε εγκρίνει την αναχώρηση μη απαραίτητων κυβερνητικών υπαλλήλων και των οικογενειών τους από το Ισραήλ. Επίσης, συμβούλευσε τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδεύουν στο Ισραήλ.

Το μαζικά εκδοθέν ανακοινωθέν προτείνει στους Αμερικανούς πολίτες να «εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν το Ισραήλ όσο υπάρχουν διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις».

Όπως μεταδίδει η Jerusalem Post, αρκετές χώρες έχουν ζητήσει από τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν ή να μην ταξιδέψουν στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζουν να αυξάνονται.

Ο Καναδάς εξέδωσε προειδοποίηση καλώντας όλους τους πολίτες να εγκαταλείψουν το Ιράν την Παρασκευή, προειδοποιώντας ότι οι επιλογές εμπορικών πτήσεων ενδέχεται να είναι περιορισμένες.

Η Κίνα συμβούλεψε τους πολίτες της να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν και προέτρεψε όσους βρίσκονται στη χώρα να εκκενώσουν το συντομότερο δυνατό, επικαλούμενη την κατάσταση ασφαλείας, μετέδωσε την Παρασκευή το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας κάλεσε τα μέλη της οικογένειας των Αυστραλών διπλωματών στο Ισραήλ και τον Λίβανο να εγκαταλείψουν τις δύο χώρες, επικαλούμενη την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή. Προσέφερε επίσης εθελοντικές αναχωρήσεις στα μέλη της οικογένειας των Αυστραλών διπλωματών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία και το Κατάρ.

Άλλες χώρες που προειδοποιούν τους πολίτες τους να αποφεύγουν ή να εγκαταλείπουν την περιοχή τους τελευταίους μήνες είναι η Φινλανδία, η Σερβία, η Πολωνία, η Σουηδία, η Ινδία, η Κύπρος, η Σιγκαπούρη, η Γερμανία και η Βραζιλία.