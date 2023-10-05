Αναταραχή στη Δυτική όχθη: 2 Παλαιστίνιοι έπεσαν νεκροί από ισραηλινά πυρά

Ισραηλινά στρατεύματα σκότωσαν σήμερα δύο Παλαιστίνιους στη διάρκεια συγκρούσεων με ενόπλους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε ο στρατός και ιατρικές πηγές.

Οι δύο Παλαιστίνιοι βρίσκονταν σε ένα αυτοκίνητο μέσα από το πυροβόλησαν εναντίον ισραηλινού οχήματος κοντά στην πόλη Τουλκάρεμ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Έπειτα από καταδίωξη, οι στρατιώτες σκότωσαν τους δύο άνδρες και κατέσχεσαν ένα τουφέκι το οποίο εντοπίστηκε στο όχημά τους.

Η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσαν ότι μέλη τους συγκρούονταν με Ισραηλινούς στρατιώτες την ίδια ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι δύο νεκροί είναι ηλικίας 23 και 27 ετών και προς το παρόν καμία οργάνωση δεν έχει δηλώσει ότι είναι μαχητές της.

