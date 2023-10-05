Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Αναταραχή στη Δυτική όχθη: 2 Παλαιστίνιοι έπεσαν νεκροί από ισραηλινά πυρά

Οι Παλαιστίνιοι φέρεται να πυροβόλησαν μέσα από αυτοκίνητο

Αναταραχή στη Δυτική όχθη: 2 Παλαιστίνιοι έπεσαν νεκροί από ισραηλινά πυρά
DEBATER NEWSROOM

Ισραηλινά στρατεύματα σκότωσαν σήμερα δύο Παλαιστίνιους στη διάρκεια συγκρούσεων με ενόπλους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε ο στρατός και ιατρικές πηγές.

Οι δύο Παλαιστίνιοι βρίσκονταν σε ένα αυτοκίνητο μέσα από το πυροβόλησαν εναντίον ισραηλινού οχήματος κοντά στην πόλη Τουλκάρεμ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Έπειτα από καταδίωξη, οι στρατιώτες σκότωσαν τους δύο άνδρες και κατέσχεσαν ένα τουφέκι το οποίο εντοπίστηκε στο όχημά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσαν ότι μέλη τους συγκρούονταν με Ισραηλινούς στρατιώτες την ίδια ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι δύο νεκροί είναι ηλικίας 23 και 27 ετών και προς το παρόν καμία οργάνωση δεν έχει δηλώσει ότι είναι μαχητές της.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Σίσσυ Χρηστίδου απαντά στον Αλεξάνδρου – «Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο, εγώ τον πήρα και μου το έκλεισε» (vids)

Άδωνις Γεωργιάδης για τις αυξήσεις στους δικαστικούς: “Δεν υπάρχουν τα λεφτά” – Για ποιους θα εφαρμοστεί η απόφαση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πεντάγωνο: Τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που θα “καθαρίσουν” την Ουάσινγκτον βρίσκονται εκεί
ΔΙΕΘΝΗ

Πεντάγωνο: Τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που θα “καθαρίσουν” την Ουάσινγκτον βρίσκονται εκεί

Τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που κινητοποιήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ για να “καθαρίσουν” την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τους όρους του Αμερικανού προέδρου, βρίσκονται στην αμερικανική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο. “Επί του παρόντος, τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς έχουν κινητοποιηθεί και βρίσκονται στο εξής εδώ, στην πρωτεύουσα μας”, δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πεντάγωνο: Τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που θα “καθαρίσουν” την Ουάσινγκτον βρίσκονται εκεί
ΔΙΕΘΝΗ

Πεντάγωνο: Τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που θα “καθαρίσουν” την Ουάσινγκτον βρίσκονται εκεί

Τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που κινητοποιήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ για να “καθαρίσουν” την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τους όρους του Αμερικανού προέδρου, βρίσκονται στην αμερικανική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο. “Επί του παρόντος, τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς έχουν κινητοποιηθεί και βρίσκονται στο εξής εδώ, στην πρωτεύουσα μας”, δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του […]