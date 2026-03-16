Ανάλυση CNN: Γιατί παραμένουν σε υψηλά επίπεδα οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου τη στιγμή που αποδεσμεύονται τα αποθέματα

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, παρά την απόφαση των κρατών-μελών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) να διαθέσουν 400 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα, σε μια πρωτοφανή κίνηση συλλογικής απελευθέρωσης.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πιέζει την αγορά

Σύμφωνα με τον ΙΕΑ, η κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποτελεί τη μεγαλύτερη διαταραχή στην προσφορά πετρελαίου στην ιστορία της αγοράς. Η κίνηση αυτή στόχο έχει να μετριάσει τις επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, ωστόσο η επίδρασή της είναι περιορισμένη.

Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Ο κύριος λόγος για τη διατήρηση των υψηλών τιμών είναι η σχεδόν πλήρης διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ από το Ιράν. Μέσω αυτής της θαλάσσιας οδού διακινείται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, και η παύση της διέλευσης έχει αποκόψει ημερησίως περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια αργού και 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαϊκών προϊόντων.

Περιορισμένη επίδραση των στρατηγικών αποθεμάτων

Με τον ρυθμό αυτό, τα 400 εκατομμύρια βαρέλια που θα διατεθούν επαρκούν θεωρητικά για μόλις 26 ημέρες. Αυτό εξηγεί γιατί οι αγορές παραμένουν ανήσυχες για τη διαθεσιμότητα του πετρελαίου, παρά την πρωτοβουλία των κρατών.

Διανομή των αποθεμάτων ανά περιοχή

Τα αποθέματα από την Ασία και την Ωκεανία θα διοχετευθούν άμεσα στην αγορά, ενώ εκείνα από την Αμερική και την Ευρώπη αναμένεται να φτάσουν στα τέλη Μαρτίου. Σύμφωνα με τον ΙΕΑ, η διάθεση μπορεί να γίνει μέσω διαγωνισμών, δανεισμού ή απευθείας πωλήσεων στα διυλιστήρια.

Μειώθηκαν κατά 60% οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, οι ημερήσιες εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο – όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος εξαγωγέας, η Σαουδική Αραβία και άλλοι μεγάλοι παραγωγοί – μειώθηκαν κατά τουλάχιστον 60% την εβδομάδα που έληξε στις 15 Μαρτίου, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, λόγω διαταραχών και μειώσεων στην παραγωγή εξαιτίας του πολέμου.