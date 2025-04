Συναγερμός σήμανε στο Ντάλας των ΗΠΑ ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς σε λύκειο.

Η τοπική αστυνομία έλαβε αναφορές για πυροβολισμούς λίγο πριν τη 1μ.μ. τοπική ώρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

An ambulance with its lights on leaves Wilmer-Hutchins High School as @DallasPD responds to a shooting call. pic.twitter.com/szXag9jpp8