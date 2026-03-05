Αλγερία: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες

Έχασαν τη ζωή τους δύο στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας της Αλγερίας και τραυματίστηκαν άλλα τέσσερα, όταν συνετρίβη το στρατιωτικό αεροσκάφος λίγη ώρα μετά την απογείωση του από βάση στα νότια του Αλγερίου. Την είδηση την γνωστοποίησε σήμερα, Πέμπτη (05/03), το Αλγερινό υπουργείο Άμυνας.

Η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει: «Ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος, τύπου BE 1900, συνετρίβη (…) μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση του Μπουφαρίκ στην Αλγερία, με έξι μέλη πληρώματος», επισημαίνοντας ότι βρήκαν τον θάνατο δύο επιβαίνοντες και τέσσερις διακομίστηκαν επειγόντως σε στρατιωτικό νοσοκομείο.

Για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος έχει διαταχθεί έρευνα.

Η μεγαλύτερη αεροπορική τραγωδία στην Αλγερία σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2018, όταν ένα μεταγωγικό Ιλιούσιν Il-76 της αλγερινής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από την ίδια βάση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 257 άτομα – στρατιώτες και μέλη των οικογενειών τους.