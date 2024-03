Χιλιάδες υποστηρικτές του Αλεξέι Ναβάλνι συγκεντρώθηκαν σήμερα (1/3) για να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον επικριτή του Κρεμλίνου στην εκκλησία στη Μόσχα στην οποία τελέστηκε η νεκρώσιμη ακολουθία, παρά τον κίνδυνο να συλληφθούν.

Η νεκροφόρα με το φέρετρο του βασικού αντιπολιτευόμενου στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε γύρω στις 13:50 τοπική ώρα (12:50 ώρα Ελλάδος) μπροστά στην Εκκλησία της Εικόνας της Μητέρας του Θεού στη Μόσχα, όπου χειροκροτήθηκε από το πλήθος, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε προειδοποιήσει λίγο νωρίτερα ότι οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες συγκεντρώσεις σε υποστήριξη του Ρώσου αντιφρονούντα θα συνιστούν παραβίαση του νόμου, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει «τίποτε να πει» στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Alexei Navalny's mother is saying goodbye to him.



Navalny's team published a video of the people in line to the church. It is several kilometers long. https://t.co/PJNiX6Z4PB pic.twitter.com/up4InclYK7 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 1, 2024

Ουρά από τους υποστηρικτές του Ναβάλνι έξω από την εκκλησία

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρίσκονται εκεί, μεγάλη ουρά μερικών χιλιάδων ανθρώπων, υπό στενή αστυνομική επίβλεψη, έχει σχηματιστεί από το πρωί μπροστά από την εκκλησία στην συνοικία Μαρίινο στο νοτιοανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, όπου ζούσε ο Ναβάλνι όταν ήταν ελεύθερος.

«Είναι επώδυνο, άνθρωποι σαν αυτόν δεν πρέπει να πεθαίνουν, άνθρωποι έντιμοι, με αρχές, έτοιμοι να θυσιαστούν», δήλωσε η Άνα Στεπάνοβα, ενθυμούμενη επίσης «το χιούμορ» του. «Ακόμη και όταν υπέφερε, αστειευόταν», είπε.

⚡️ The queue at Navalny's funeral stretched for several kilometers



People are chanting 'Navalny!', 'Alexei!', and 'We won't forgive you for his death!' pic.twitter.com/i97GA4zDlf March 1, 2024

Ο επικριτής του Κρεμλίνου και χαρισματικός ακτιβιστής κατά της διαφθοράς πέθανε αιφνιδίως στις 16 Φεβρουαρίου σε ηλικία 47 ετών σε ρωσική σωφρονιστική αποικία στην Αρκτική, υπό συνθήκες που δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Οι συνεργάτες του, η χήρα του Γιούλια Ναβάλναγια και η Δύση κατηγορούν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ευθύνεται για τον θάνατό του, κάτι το οποίο αρνείται το Κρεμλίνο.

Δεκάδες μέλη των δυνάμεων της τάξης έχουν αναπτυχθεί κοντά στην εκκλησία, ενώ οι αρχές έχουν επίσης φράξει με μεταλλικά κιγκλιδώματα τον δρόμο που οδηγεί από τον ναό στο κοιμητήριο.

Σχεδόν 400 άνθρωποι συνελήφθησαν από την αστυνομία τις μέρες που ακολούθησαν του θανάτου του Ρώσου αντιφρονούντα στη διάρκεια αυθόρμητων διαδηλώσεων στη μνήμη του.

«Φόβος και θλίψη»

Μεταξύ αυτών που περίμεναν στην ουρά για να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον εκλιπόντα, κάποιοι είχαν δάκρυα στα μάτια, ενώ άλλοι κρατούσαν λουλούδια.

Παρόντες είναι εξάλλου οι πρεσβευτές της Γαλλίας, της Γερμανίας και των ΗΠΑ, όπως και τρία στελέχη της αντιπολίτευσης που παραμένουν ελεύθερα: ο Γεβγκένι Ρόιζμαν, ο Μπόρις Ναντέζντιν και η Εκατερίνα Ντούντσοβα.

Alexei Navalny’s funeral has begun in Moscow 🇷🇺.



Many more people came to say “farewell” than what had been anticipated.



🔥 However, even better than attending a funeral, is to seek the overthrow of the Putin Regime that killed Navalny. pic.twitter.com/HQUnM7Hcpx — Jason Jay Smart (@officejjsmart) March 1, 2024

«Δεν έχουμε πια πολιτικούς όπως ήταν αυτός και κανείς δεν ξέρει πότε θα έχουμε ξανά», δήλωσε στο AFP μια 55χρονη βιβλιοθηκάριος, η Μαρία, λέγοντας ότι αισθάνεται «φόβο και θλίψη» μαζί.

Ο Ναβάλνι «έδειξε τι πάει να πει ελευθερία», είπε παράλληλα ο 43χρονος επιστήμονας πληροφορικής Μαξίμ, που επίσης είχε πάει να αποχαιρετίσει τον αντιπολιτευόμενο και ζήτησε όπως και η προλαλήσασα να μην κατονομαστεί.

Ο 26χρονος Ντένις, εθελοντής σε φιλανθρωπική οργάνωση, χαιρέτισε από την πλευρά του έναν άνθρωπο χάρη στον οποίο «ενδιαφέρθηκε για την πολιτική», σε ένα ολοένα και πιο αυταρχικό καθεστώς όπου είναι πολύ έντονη η έλλειψη ενδιαφέροντος των νέων για τα πολιτικά ζητήματα.

Κατά την νεκρώσιμη ακολουθία στην εκκλησία η σορός του Ναβάλνι εκτέθηκε με ανοιχτό το φέρετρο για τους συγγενείς του ενώ θα ταφεί στο κοιμητήριο του Μπορισόφσκογε, το οποίο βρίσκεται εκεί κοντά, στην άλλη όχθη του ποταμού Μόσχοβα προς τον νότο.

Μετά τον θάνατό του, η χήρα του Γιούλια Ναβάλναγια υποσχέθηκε να συνεχίσει τον αγώνα του.

Ειδήσεις σήμερα:

Βύρωνας: Έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας -Σοβαρές υλικές ζημιές (pics)

Καιρός: «Ποδαρικό» στον Μάρτιο με καταιγίδες και χαλάζι -Ποιες περιοχές είναι στο στόχαστρο