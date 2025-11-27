“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Αλάσκα: Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ ταρακούνησε την περιοχή – Καμία προειδοποίηση για τσουνάμι

Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε βάθος 80 χιλιομέτρων

DEBATER NEWSROOM

Στην Αλάσκα σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 6,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή υλικές ζημιές.

Η δόνηση καταγράφηκε στις 17:11 (ώρα Ελλάδας) και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο Άνκορατζ και στις γύρω περιοχές. Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε βάθος 80 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας.

Οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Οι τοπικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση.

