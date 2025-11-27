Αλάσκα: Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ ταρακούνησε την περιοχή – Καμία προειδοποίηση για τσουνάμι

Στην Αλάσκα σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 6,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή υλικές ζημιές.

Η δόνηση καταγράφηκε στις 17:11 (ώρα Ελλάδας) και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο Άνκορατζ και στις γύρω περιοχές. Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε βάθος 80 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

M6.0 earthquake struck Southern Alaska near Willow, Matanuska‑Susitna Borough, at 08:11 am local time, widely felt in Anchorage and surrounding communities; no tsunami warning in effect. #sismo #deprem pic.twitter.com/onbeAGQYvp— GeoTechWar (@geotechwar) November 27, 2025

Οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Οι τοπικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση.