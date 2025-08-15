Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Αλάσκα: Οι πτήσεις των μαχητικών αεροσκαφών μετά την χειραψία Τραμπ και Πούτιν (Βίντεο)

Κοίταξαν στον ουρανό οι δυο ηγέτες

Αλάσκα: Οι πτήσεις των μαχητικών αεροσκαφών μετά την χειραψία Τραμπ και Πούτιν (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Τα βλέμματα συγκέντρωσαν κατά τη διάρκεια της άφιξης των Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα οι πτήσεις των μαχητικών αεροσκαφών.

Συγκεκριμένα, ένα βομβαρδιστικό stealth μεγάλου βεληνεκούς B-2A “Spirit” της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, συνοδευόμενου από 4 F-35 Lightning II έκαναν πτήσεις πάνω από τη στρατιωτική βάση στην Αλάσκα.

Δείτε το βίντεο

Αλάσκα: Καρέ καρέ η ιστορική χειραψία ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν – Η κοινή αποχώρηση τους (Βίντεο)
Αλάσκα: Καρέ καρέ η ιστορική χειραψία ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν – Η κοινή αποχώρηση τους (Βίντεο)

Ιδιαίτερα θερμή ήταν η συνάντηση στο αεροδρόμιο της στρατιωτικής βάσης στην Αλάσκα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τον Ρώσο πρόεδρο υποδέχτηκε ο Αμερικανός ομόλογός του. Οι δύο ηγέτες είχαν θερμή χειραψία και ολιγόλεπτη συνομιλία πάνω στο κόκκινο χαλί πριν από τη σύνοδο. 🇺🇸🇷🇺 | #ULTIMAHORA Trump y Putin viajan juntos en 'La […]

