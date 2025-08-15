Αλάσκα: Οι πτήσεις των μαχητικών αεροσκαφών μετά την χειραψία Τραμπ και Πούτιν (Βίντεο)
Κοίταξαν στον ουρανό οι δυο ηγέτες
Τα βλέμματα συγκέντρωσαν κατά τη διάρκεια της άφιξης των Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα οι πτήσεις των μαχητικών αεροσκαφών.
Συγκεκριμένα, ένα βομβαρδιστικό stealth μεγάλου βεληνεκούς B-2A “Spirit” της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, συνοδευόμενου από 4 F-35 Lightning II έκαναν πτήσεις πάνω από τη στρατιωτική βάση στην Αλάσκα.
Δείτε το βίντεο
