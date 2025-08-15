Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Αλάσκα: Η κίνηση Πούτιν στην ερώτηση αν θα «σταματούσε να σκοτώνει αμάχους» (Βίντεο)

Το μήνυμα του προέδρου της Ρωσίας

Αλάσκα: Η κίνηση Πούτιν στην ερώτηση αν θα «σταματούσε να σκοτώνει αμάχους» (Βίντεο)
SPUTNIK POOL
DEBATER NEWSROOM

Σε μια κίνηση προς τους δημοσιογράφους που του φώναζαν προχώρησε ο πρόεδρος της Ρωσίας στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν απάντησε αν θα συμφωνούσε σε εκεχειρία όταν δημοσιογράφοι φώναζαν ερωτήσεις σε αυτόν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε αν θα «σταματούσε να σκοτώνει αμάχους», ο Πούτιν φάνηκε να κάνει μια χειρονομία ότι δεν μπορούσε να ακούσει την ερώτηση.

