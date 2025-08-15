Αλάσκα: Η κίνηση Πούτιν στην ερώτηση αν θα «σταματούσε να σκοτώνει αμάχους» (Βίντεο)
Το μήνυμα του προέδρου της Ρωσίας
Σε μια κίνηση προς τους δημοσιογράφους που του φώναζαν προχώρησε ο πρόεδρος της Ρωσίας στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.
Συγκεκριμένα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν απάντησε αν θα συμφωνούσε σε εκεχειρία όταν δημοσιογράφοι φώναζαν ερωτήσεις σε αυτόν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Όταν ρωτήθηκε αν θα «σταματούσε να σκοτώνει αμάχους», ο Πούτιν φάνηκε να κάνει μια χειρονομία ότι δεν μπορούσε να ακούσει την ερώτηση.
Putin having to deal with a free press for the first time in years and he doesn’t seem amused. pic.twitter.com/CI8iwqAQJM— OSINTdefender (@sentdefender) August 15, 2025
