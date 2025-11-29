Airbus: Καθηλωμένα χιλιάδες αεροσκάφη – Η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να επηρέαζει τα συστήματα, δρομολογείται αναβάθμιση λογισμικού στα Α320

Χιλιάδες αεροσκάφη της Airbus καθηλώθηκαν παγκοσμίως, μετά την αποκάλυψη ότι η ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να επηρεάσει κρίσιμους υπολογιστές ελέγχου πτήσης.

Το πρόβλημα έχει προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε πολλές χώρες, με την Airbus να προχωρά σε άμεσες διορθωτικές ενέργειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περίπου 6.000 αεροσκάφη της σειράς A320, σχεδόν το μισό του παγκόσμιου στόλου της ευρωπαϊκής εταιρείας, φαίνεται να επηρεάζονται. Ωστόσο, σε περίπου 5.100 από αυτά το ζήτημα αντιμετωπίζεται με μια αναβάθμιση λογισμικού διάρκειας τριών ωρών.

Τα υπόλοιπα 900, παλαιότερης τεχνολογίας, θα χρειαστούν αντικατάσταση των υπολογιστών πτήσης και δεν θα επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτες ώσπου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά την έρευνα ενός σοβαρού περιστατικού τον Οκτώβριο. Ειδικότερα, αεροσκάφος της JetBlue, που εκτελούσε πτήση μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού, έχασε ξαφνικά ύψος λόγω λανθασμένων δεδομένων ύψους. Η πτήση πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Φλόριντα, με τουλάχιστον 15 επιβάτες να τραυματίζονται.

Στη Βρετανία, ο οργανισμός πολιτικής αεροπορίας προειδοποίησε για «μερικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις», αλλά μέχρι στιγμής η αναστάτωση στα αεροδρόμια παραμένει περιορισμένη. Το Γκάτγουικ κάνει λόγο για «μερική αναστάτωση», ενώ Χίθροου και Μάντσεστερ δεν αναμένουν σοβαρά προβλήματα.

Οι επιπτώσεις διαφέρουν ανά αεροπορική εταιρεία. Η British Airways εμφανίζει μικρή επιβάρυνση, ενώ Wizz Air και Air India προχωρούν ήδη σε ενημερώσεις. Η Air France φαίνεται να έχει δεχτεί το ισχυρότερο πλήγμα, με περίπου 50 πτήσεις από και προς Παρίσι να ακυρώνονται. Η EasyJet αναμένει περιορισμένες επιπτώσεις, καθώς μεγάλο μέρος του στόλου της έχει ήδη αναβαθμιστεί.

Στις ΗΠΑ, το πρόβλημα συνέπεσε με την πολυάσχολη περίοδο της Ημέρας των Ευχαριστιών. Η American Airlines ανέφερε ότι 340 αεροσκάφη της επηρεάζονται, προειδοποιώντας για «μερικές λειτουργικές καθυστερήσεις». Η Delta εκτιμά ότι οι επιπτώσεις θα είναι περιορισμένες. Στην Αυστραλία, η Jetstar ακύρωσε περίπου 90 πτήσεις, με την αναστάτωση να συνεχίζεται για το Σαββατοκύριακο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τιμ Τζόνσον της βρετανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας μίλησε για «πολύ σπάνιο γεγονός», σημειώνοντας ότι η αεροπορία παραμένει ένας από τους ασφαλέστερους τρόπους μεταφοράς χάρη στους αυστηρούς ελέγχους και τα πρωτόκολλα συντήρησης.

Πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο λογισμικό που υπολογίζει το ύψος πτήσης. Σύμφωνα με την Airbus, η ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία σε μεγάλα υψόμετρα μπορεί να αλλοιώσει τα δεδομένα, γεγονός που εξηγεί το περιστατικό της JetBlue. Η EASA εξέδωσε επείγουσα οδηγία, απαιτώντας αντιμετώπιση του προβλήματος πριν από κάθε πτήση με επιβάτες. Επιτρέπονται μόνο «πτήσεις μεταφοράς» χωρίς επιβάτες για μετάβαση σε κέντρα συντήρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οικογένεια A320, βασισμένη στο σύστημα «fly-by-wire», εξαρτάται από υπολογιστές για τον έλεγχο πτήσης — μια τεχνολογία που αναδεικνύει την κρισιμότητα της άμεσης αντιμετώπισης τέτοιων τεχνικών αστοχιών.

Η Airbus ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση και διαβεβαιώνει ότι εργάζεται ώστε ο στόλος να επιστρέψει γρήγορα σε κανονική λειτουργία.