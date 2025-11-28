Airbus: Ζητά τροποποιήσεις σε χιλιάδες αεροσκάφη – Πρέπει να αλλάξουν επειγόντως λογισμικό

Με ανακοίνωση της την Παρασκευή 28/11 η Airbus προειδοποίησε ότι οι πτήσεις θα διαταραχθούν, αφού ζήτησε άμεσες τροποποιήσεις σε χιλιάδες αεροπλάνα λόγω της ανακάλυψης ότι η έντονη ακτινοβολία από τον ήλιο θα μπορούσε να αλλοιώσει δεδομένα κρίσιμα για τους ελέγχους πτήσης.

Περίπου 6.000 αεροπλάνα πιστεύεται ότι επηρεάζονται, περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου στόλου του ευρωπαϊκού αεροδιαστημικού γίγαντα, αλλά είναι κατανοητό ότι τα περισσότερα θα μπορούν να υποβληθούν σε μια απλή ενημέρωση λογισμικού.

Η ρυθμιστική αρχή αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι η εφαρμογή των ενημερώσεων πιθανότατα θα προκαλέσει «ορισμένες διαταραχές και ακυρώσεις πτήσεων».

Η Airbus δήλωσε ότι το πρόβλημα ανακαλύφθηκε μετά από ένα πρόσφατο «περιστατικό» στις ΗΠΑ που αφορούσε ένα αεροσκάφος της οικογένειας A320 και ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε στους επιβάτες.

Το περιστατικό, το οποίο συνέβη στις 30 Οκτωβρίου, αφορούσε ένα A320 της JetBlue Airways που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Φλόριντα, μετά από απότομη πτώση υψομέτρου. Τουλάχιστον 15 άτομα αναφέρθηκαν ως τραυματίες.

Το ζήτημα επηρεάζει το A320 – το αεροσκάφος με τις μεγαλύτερες πωλήσεις – αλλά και μοντέλα του ίδιου σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των A318, A319 και A321.

Είναι κατανοητό ότι σε περίπου 5.100 αεροσκάφη Airbus, το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί χρησιμοποιώντας μια σχετικά απλή ενημέρωση λογισμικού. Ωστόσο, τα υπόλοιπα αεροσκάφη, τα οποία είναι παλαιότερες εκδόσεις, θα χρειαστούν επίσης νέο υλικό και θα πρέπει να αποσυρθούν από την κυκλοφορία για να τροποποιηθούν.

Η Airbus δήλωσε ότι αναγνώρισε ότι αυτό θα οδηγήσει σε «λειτουργική διαταραχή για τους επιβάτες και τους πελάτες» και ζήτησε συγγνώμη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο EASA εξέδωσε μια Οδηγία Έκτακτης Αξιοπλοΐας (EAD) για την οικογένεια Airbus A320, με στόχο την αντιμετώπιση μιας ευπάθειας που προκλήθηκε από μια ενημέρωση λογισμικού σε έναν από τους ενσωματωμένους υπολογιστές του.

Το EAD αντιμετωπίζει ένα ζήτημα που εκδηλώθηκε σε ένα συμβάν στην πτήση 1230 της JetBlue στις 30 Οκτωβρίου 2025.

Αυτά τα μέτρα ενδέχεται να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμη διαταραχή στα δρομολόγια των πτήσεων και, ως εκ τούτου, ταλαιπωρία στους επιβάτες. Ωστόσο, όπως συμβαίνει πάντα στην αεροπορία, η ασφάλεια είναι ύψιστης σημασίας.