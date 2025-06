Οι πρώτες εκτιμήσεις με περιορισμένα δεδομένα δόθηκαν από ειδικούς που μίλησαν σε βρετανικά μέσα εκφράζοντας την έκπληξη τους για το γεγονός ότι το αεροσκάφος της Air India, προηγμένης τεχνολογίας, έπεσε κατά την απογείωση στην πόλη Αχμενταμπάντ.

Μιλώντας στην Daily Mail, ο Julian Bray, ειδικός σε θέματα αεροπορίας , πιστεύει ότι πρέπει να διερευνηθεί η «ασφάλεια» της πτήσης και το αν υπήρχαν προθέσεις πίσω από την βλάβη που προκάλεσε την πτώση.

Σύμφωνα με ειδικούς, είναι ασυνήθιστο για ένα αεροσκάφος τελευταίας τεχνολογίας να συντριβεί κατά την απογείωση καθώς το σύστημα είναι αυτοματοποιημένο.

«Είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι πρόκειται για ένα Dreamliner, καθώς είναι ένα Boeing τελευταίας τεχνολογίας. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ζητήματα ασφαλείας. Αλλά όλα αυτά είναι εικασίες από μέρους μου.»

Στην συνέχεια, μιλώντας στο Sky News, ο ίδιος τόνισε: «Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι, αν αυτό συνέβη κατά την απογείωση, πρέπει πραγματικά να εξετάσουμε την ασφάλεια και να διαπιστώσουμε αν υπάρχει κάποια κακόβουλη πρόθεση πίσω από αυτό», δήλωσε.

«Γιατί, βασικά, τα αεροσκάφη σήμερα πετούν σχεδόν μόνα τους. Επομένως, δεν θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλημα κατά την απογείωση, ειδικά με ένα Dreamliner. Έχει πολύ καλό ιστορικό».

