Air France: Ακύρωσε τις πτήσεις από και προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Ντουμπάι και Ριάντ έως 5/3

Στη Γαλλία, η Air France αποφάσισε να παρατείνει την αναστολή των πτήσεων της προς τους τέσσερις προορισμούς της Μέσης Ανατολής – Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Ντουμπάι και Ριάντ – μέχρι την Πέμπτη 5 Μαρτίου, λόγω ζητημάτων ασφαλείας.

Η επανέναρξη των πτήσεων θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στην περιοχή. Όπως αναφέρθηκε στην σχετική ανακοίνωση “Λόγω ζητημάτων ασφαλείας, η εταιρεία αποφάσισε να παρατείνει την αναστολή των πτήσεων της από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ντουμπάι και το Ριάντ μέχρι τις 5 Μαρτίου”, ανέφερε.

Μεγάλο μέρος του εναέριου χώρου της Μέσης Ανατολής παραμένει κλειστό, μετά την ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν, που απάντησε πλήττοντας κυρίως το Ισραήλ και χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις.