Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε μια υπόγεια εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων στο Χοραμαμπάντ, στο δυτικό Ιράν. Πρόκειται για μία εγκατάσταση αποθήκευσης πυραύλων εδάφους και πυραύλων κρουζ.

«Πρόκειται για μια σημαντική τοποθεσία που περιλαμβανόταν και σε προπαγανδιστικό βίντεο του ιρανικού καθεστώτος στο παρελθόν», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, αναφερόμενος σε βίντεο που είχαν δώσει στη δημοσιότητα νωρίτερα φέτος οι Φρουροί της Επανάστασης, βίντεο που οποίο έδειχνε αυτό που ισχυρίζονταν ότι ήταν μια νέα υπόγεια εγκατάσταση πυραύλων.

Iran posted this video to show the world how powerful they are.

We showed the world what happens when you mistake propaganda for strength.



The Iranian Chief of Staff and Commander of the IRGC featured in this Iranian propaganda video have been eliminated and the site has been… pic.twitter.com/LyavG6W2Jk