Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος;

Έσπασαν το “φράγμα” των 150 οι χώρες που προχώρησαν σε επίσημη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, την ώρα που επί του πεδίου η Γάζα έχει ισοπεδωθεί από τις συνεχιζόμενος ισραηλινές επιθέσεις.

Ο πόλεμος στη Γάζα, που έχει αφήσει πίσω του δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και εκτοπισμένους λειτούργησε καταλυτικά, ώστε μια σειρά από χώρες να αρχίσουν να αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2024, Ισπανία, Ιρλανδία και Νορβηγία αναγνώρισαν από κοινού την Παλαιστίνη, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησαν Σλοβενία και Αρμενία. Επίσης, είχαν προηγηθεί τη δεκαετία του ’80 η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Κύπρος.

Τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Αυστραλία, Γαλλία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα προχώρησαν και αυτές στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Παλαιστίνης.

Όπως είναι φυσικό, οι ιστορικές αυτές αποφάσεις έχουν προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και υψηλόβαθμων αξιωματούχων, που εκτοξεύουν ακόμα περισσότερες απειλές.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, λοιπόν, που η Παλαιστίνη μετρά φίλους και εχθρούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται για μια ακόμα φορά βαθιά διχασμένη, καθώς τα κράτη-μέλη της εμφανίζονται με διαφορετική γραμμή.

Τα μέλη της ΕΕ που έχουν αναγνωρίσει μέχρι στιγμής επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης αν έρχονται σε 16, καθώς 11 κράτη εξακολουθούν να λένε “όχι” (Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Ελλάδα, Κροατία, Ιταλία).

Οι υπόλοιπες χώρες που απορρίπτουν την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ανέρχονται σε τουλάχιστον 39, με πρώτες τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Επίσης, δεν το αναγνωρίζουν η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα στην Ασία, το Καμερούν στην Αφρική, ο Παναμάς στην κεντρική Αμερική και οι περισσότερες χώρες της Ωκεανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Τι σημαίνει η αναγνώριση μιας χώρας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο

Όσον αφορά στη στάση της Ελλάδας, παραδοσιακά διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον παλαιστινιακό λαό, χωρίς ωστόσο να έχει αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι το 2015 παρουσία του Μαχμούντ Αμπάς η Βουλή ψήφισε ομόφωνα υπέρ της αναγνώρισης, όμως η εκτελεστική εξουσία δεν προχώρησε στην πράξη, λόγω της στρατηγικής σχέσης με το Ισραήλ.

Μιλώντας προ ημερών στον ΟΗΕ ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε πως “η Ελλάδα θεωρεί λύση τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους στα προ του 1967 σύνορα, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, επισήμανε ότι η αναγνώριση “πρέπει να έρθει στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ” και όχι με μεμονωμένες αναγνωρίσεις.

Πολλοί υποστηρίζουν πως η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα θα ευθυγραμμίσει τη χώρα μας με το ευρωπαϊκό “κύμα” και θα δώσει ώθηση στη λύση δύο κρατών, ωστόσο υπάρχουν άλλοι που θεωρούν ότι μπορεί να επιφέρει πλήγμα στις σχέσεις με σημαντικούς εταίρους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το DEBATER για ακόμα μια φορά ζητά τη γνώμη σας: Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος;