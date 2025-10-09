Αξίζει ο Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;

Μετά την ιστορική εκεχειρία Ισραήλ–Χαμάς που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και προσωπικά του Ντόναλντ Τραμπ, η ιδέα να προταθεί ο Αμερικανός πρόεδρος για το Νόμπελ Ειρήνης διχάζει όσο ποτέ.

Η νέα συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, που ανακοινώθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2025 ύστερα από ημέρες έμμεσων διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγυπτο, ήρθε έπειτα από μήνες αιματηρών συγκρούσεων και απώλειες χιλιάδων αμάχων. Το σχέδιο προβλέπει σταδιακή απόσυρση του ισραηλινού στρατού, ανταλλαγές ομήρων και κρατουμένων, αύξηση ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτική επαναπροσέγγιση υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Το Κατάρ, το οποίο συνέβαλε στη μεσολάβηση μαζί με την Αίγυπτο, τις ΗΠΑ και την Τουρκία, ανέφερε ότι η συμφωνία αποτελεί «την πρώτη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, η οποία θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, στην απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων, καθώς και στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας».

«Όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα, και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή, ως τα πρώτα βήματα προς μια ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη», έγραψε ο Τραμπ στο δίκτυο Truth Social. Η πρώτη φάση προβλέπει την απελευθέρωση 20 ζωντανών ομήρων, και ταυτόχρονα 2.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων. Επίσης, αναμένεται το Ισραήλ «να αποσύρει τα στρατεύματά του σε γραμμή προβλεπόμενη από τη συμφωνία».

Ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε ως βασικός διαμεσολαβητής στη διαδικασία, επαναφέροντας τις ΗΠΑ σε κεντρικό ρόλο στο Μεσανατολικό. Οι υποστηρικτές του μιλούν για διπλωματικό θρίαμβο. Οι επικριτές βλέπουν επικοινωνιακό σόου και βραχυπρόθεσμο κέρδος.

👉 Το ερώτημα που γεννιέται: Συμφωνείτε με την πρόταση του Donald Trump για το Νόμπελ Ειρήνης;

ΥΠΕΡ: Πραγματιστική διπλωματία, απτά αποτελέσματα

Οι υποστηρικτές της υποψηφιότητας Τραμπ επισημαίνουν:

-Η εκεχειρία στη Γάζα επιτεύχθηκε μετά από δύο χρόνια πολέμου και παραλυσίας της διεθνούς διπλωματίας.

-Ο Τραμπ επανέφερε τη “realpolitik”, παρακάμπτοντας χρονοβόρες πολυμερείς διαδικασίες και προτάσσοντας συμφωνίες “βήμα-βήμα”, με σαφείς δεσμεύσεις από όλα τα μέρη.

-Η μεσολάβησή του δεν ήταν συμβολική – συνομίλησε απευθείας με τον Νετανιάχου και με τη μετριοπαθή πτέρυγα της Χαμάς, αξιοποιώντας τα δίκτυά του στη Μέση Ανατολή από την εποχή των Συμφωνιών Abraham (2020).

-Πέτυχε συγκεκριμένα αποτελέσματα: κατάπαυση πυρός, επιστροφή δεκάδων ομήρων, πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας, σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας.

Όπως λένε οι υποστηρικτές του:

«Αν ο Μπαράκ Ομπάμα πήρε Νόμπελ Ειρήνης προκαταβολικά, τότε ο Τραμπ το αξίζει με βάση αποτελέσματα» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΤΑ: Κυνισμός και πολιτική εργαλειοποίηση της ειρήνης Οι επικριτές βλέπουν ολοφάνερη εργαλειοποίηση της εξωτερικής πολιτικής για προσωπική προβολή: -Η εκεχειρία ήρθε με τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές και άνευ όρων υποχωρήσεις. Δεν υπήρξε οριστική ειρηνευτική συμφωνία, ούτε λύση για το Παλαιστινιακό. -Ο Trump απέσυρε τις ΗΠΑ από την ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν το 2018 και έκοψε τη βοήθεια στην UNRWA, υπονομεύοντας τη σταθερότητα στην περιοχή. -Ο ίδιος πολιτικός προκάλεσε πρωτοφανή εσωτερικό διχασμό στις ΗΠΑ και θεωρείται συνυπεύθυνος για την αποδυνάμωση διεθνών θεσμών. -Αντί να εδραιώσει την ειρήνη, χρησιμοποιεί επιφανειακές “συμφωνίες” ως πολιτικά εργαλεία. Κατά τους επικριτές: «Η ειρήνη δεν είναι business deal. Το Νόμπελ δεν είναι reality show»

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία Ισραηλ – Χαμάς

Σύμφωνα με παλαιστινιακή πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις, η Χαμάς θα απελευθερώσει 20 ζωντανούς ομήρους στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας.

Ανώτατος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο AFP ότι το Ισραήλ θα απελευθερώσει σχεδόν 2.000 Παλαιστινίους κρατουμένους: 250 από αυτούς που εκτίουν ισόβια και άλλους 1.700 που συνελήφθησαν μετά την έναρξη του πολέμου.

Η ανταλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών από την εφαρμογή της συμφωνίας, η οποία έχει εγκριθεί και από άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις, σύμφωνα με δεύτερη πηγή της Χαμάς.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στην εκπομπή Hannity του δικτύου Fox News ότι οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα πιθανότατα θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα. Δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της Γάζας, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, και στη διατήρηση της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι καθημερινά θα εισέρχονται τουλάχιστον 400 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας κατά τις πρώτες πέντε ημέρες της εκεχειρίας, με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται σταδιακά στη συνέχεια.

Περιλαμβάνει, ακόμη, τη «σταδιακή επιστροφή των εκτοπισμένων» από το νότιο τμήμα της Γάζας προς την Πόλη της Γάζας και το βόρειο μέρος του θύλακα, «άμεσα» μετά την έναρξη της εκεχειρίας.

Η συμφωνία ορίζει επίσης «προγραμματισμένες αποχωρήσεις» των ισραηλινών στρατευμάτων, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, και περιλαμβάνει «εγγυήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ και τους μεσολαβητές».

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Χαμάς κάλεσε τον Τραμπ να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας από το Ισραήλ και «να μην επιτρέψει να καθυστερήσει ή να υπεκφύγει από τις δεσμεύσεις του».

Τι ακολουθεί

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάτζεντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές έχουν ήδη συμφωνήσει σε όλα τα σημεία και στους μηχανισμούς εφαρμογής της πρώτης φάσης της εκεχειρίας στη Γάζα.

Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων δήλωσε στο AFP, υπό καθεστώς ανωνυμίας, ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Πέμπτης στην Αίγυπτο.

Αξιωματούχος της Χαμάς ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας θα ξεκινήσουν αμέσως μετά.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως όλοι οι όμηροι — συμπεριλαμβανομένων των νεκρών — θα επιστρέψουν έως τη Δευτέρα. Ο ίδιος όπως έχει ανακοινώσει, αναμένεται να φτάσει στη Μέση Ανατολή και πιο συγκεκριμένα στο Ισραήλ, ενδεχομένως την Κυριακή και να απευθύνει ομιλία από την Κνεσέτ, το κοινοβούλιο του Ισραήλ που βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ, σε μια πόλη ύψιστης σημασίας, μια ομιλία και με μεγάλη ιστορική σημασία.

Το 20 σημείων σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα προέβλεπε κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση όλων των ομήρων, αφοπλισμό της Χαμάς και σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από το έδαφος της Γάζας. Από όσα έχουν γίνει γνωστά πρώτα θα επιστραφούν οι εν ζωή όμηροι και θα ακολουθήσει η επιστροφή των σορών.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι στις 16:00 θα συγκαλέσει την κυβέρνησή του προκειμένου να εγκρίνει τη συμφωνία. Όπως μεταδίδει η απεσταλμένη του ΕΡΤnews στο Ισραήλ Αδαμαντία Λιόλιου στο πλαίσιο του θα τεθεί προς έγκριση και η λίστα για την απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων, ενώ δεν θα επιτραπεί καμία πανηγυρική τελετή από τη Χαμάς. «Η τελευταία πληροφορία από εδώ είναι ότι έχει δοθεί εντολή από τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, κατόπιν των πολιτικών εξελίξεων, να ξεκινήσουν ήδη οι προετοιμασίες για την αναδίπλωση των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στις γραμμές που προβλέπεται, έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα για την απελευθέρωση των ομήρων. Σε κάθε περίπτωση τα στρατεύματα θα βρίσκονται σε επιφυλακή σήμερα.