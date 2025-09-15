Το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo έτοιμο για το Gran Turismo World Series

Το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo μόλις λίγες ημέρες μετά παγκόσμια πρεμιέρα του στην ΙΑΑ Mobility στο Μόναχο, κατευθύνεται προς το Βερολίνο, για να παρουσιαστεί στη δεύτερη φάση του Gran Turismo World Series στις 20 Σεπτεμβρίου. Το νέο concept car θα παρουσιαστεί επίσημα στην κοινότητα των gamers, παρουσία του θρυλικού δημιουργού της σειράς Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, καθώς και του CEO της Opel, Florian Huettl.

Με δύο ηλεκτροκινητήρες απόδοσης 476 ίππων ο καθένας, έναν σε κάθε άξονα, το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo προσφέρει συνδυαστική ισχύ 800 ίππων. Eπιταχύνει από 0 στα 100 χλμ/ώρα σε μόλις 2 δευτερόλεπτα και φτάνει τελική ταχύτητα 320 χλμ/ώρα. Η μόνιμη τετρακίνηση βελτιώνει την πρόσφυση, την οδική συμπεριφορά και τη συνολική σταθερότητα του οχήματος.