ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Mazda2 Hybrid και το Mazda CX-30 θα δώσουν το παρόν στην ΔΕΘ

Μία απίστευτη ευκαιρία θα έχουν οι επισκέπτες στην έκθεση αυτοκινήτου «AAuto Thessaloniki 2025»

Το Mazda2 Hybrid και το Mazda CX-30 θα δώσουν το παρόν στην ΔΕΘ
Πηγή: Pixabay
DEBATER NEWSROOM

Θα έχουν την ευκαιρία να δουν το Mazda Hybrid και το Mazda CX-30 οι επισκέπτες στην έκθεση αυτοκίνητου «Auto Thessaloniki 2025» που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Το Mazda2 Hybrid, τo δημοφιλές compact μοντέλο με υβριδική τεχνολογία νέας γενιάς, προσφέρει κορυφαία οικονομία καυσίμου, χαμηλές εκπομπές ρύπων και ευελιξία που απαιτεί η σύγχρονη αστική καθημερινότητα.

Το Mazda CX-30, τo premium compact SUV της μάρκας, διαθέτει ξεχωριστό σχεδιαστικό αποτύπωμα Kodo Design, ανώτερη ποιότητα υλικών στο εσωτερικό και τεχνολογία Skyactiv που συνδυάζει αποδοτικότητα, δυναμισμό και οδηγική ευχαρίστηση.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

