Τι συμβαίνει και παίρνουν φωτιά τα αυτοκίνητα εν κινήσει – Ειδικός απαντάει στο DEBATER

Τα περιστατικά με αυτοκίνητα που τυλίγονται στις φλόγες ενώ βρίσκονται εν κινήσει προκαλούν ανησυχία στους οδηγούς και εγείρουν ερωτήματα για τα πραγματικά αίτια πίσω από αυτές τις επικίνδυνες καταστάσεις.

Ο μηχανικός αυτοκινήτων Ευγενής Νικολάου, μιλώντας στο DEBATER, εξηγεί με σαφήνεια τους βασικούς λόγους που μπορούν να οδηγήσουν σε πυρκαγιά ενός οχήματος.

Οι βασικές αιτίες ανάφλεξης

Όπως επισημαίνει ο ειδικός:

«Τα αυτοκίνητα παίρνουν φωτιά λόγω διαρροής καυσίμου ή υγρών βενζίνης, diesel ή υγραερίου που στάζει πάνω στο καυτό κινητήρα ή στην εξάτμιση προκαλώντας άμεση ανάφλεξη. Επίσης είναι και οι ηλεκτρικές βλάβες, ξεφτισμένα καλώδια, χαλαρές συνδέσεις, ακόμα και την ίδια την μπαταρία μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρες. Επίσης ένα μεγάλο μέρος είναι η κακή συντήρηση. Στα σωληνάκια βενζίνης μπορεί να υπάρξει στιγμή διαρροής στον πολύ καυτό κινητήρα.

Για να πέσει το μεγάλο ποσοστό πυρκαγιάς σε αυτοκίνητα καλό θα είναι να γίνονται έλεγχοι στα αυτοκίνητα και να επισκευάζονται άμεσα».

Με λίγα λόγια, οι πιο συχνές αιτίες είναι:

• Διαρροές καυσίμου ή εύφλεκτων υγρών

• Υψηλές θερμοκρασίες στον κινητήρα ή την εξάτμιση

• Ηλεκτρικές βλάβες και σπινθήρες

• Ελλιπής ή κακή συντήρηση

Τι συμβαίνει με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;

Τα τελευταία χρόνια, στο επίκεντρο έχουν βρεθεί και τα ηλεκτρικά οχήματα, όπως αυτά της Tesla, τα οποία επίσης έχουν καταγραφεί να πιάνουν φωτιά – αν και πιο σπάνια σε σχέση με τα συμβατικά.

Οι βασικοί λόγοι σε αυτή την περίπτωση είναι διαφορετικοί:

• Μπαταρίες λιθίου (Lithium-ion): Αν υποστούν ζημιά (π.χ. από σύγκρουση ή κατασκευαστικό ελάττωμα), μπορεί να προκληθεί το φαινόμενο της “θερμικής διαφυγής” (thermal runaway), όπου η θερμοκρασία αυξάνεται ανεξέλεγκτα.

• Υπερθέρμανση: Κακή ψύξη ή πρόβλημα στο σύστημα διαχείρισης μπαταρίας.

• Βραχυκύκλωμα: Εσωτερικό ή εξωτερικό, που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά αυτοκίνητα, οι φωτιές στα ηλεκτρικά είναι πιο δύσκολο να σβηστούν, καθώς οι μπαταρίες μπορούν να συνεχίσουν να αναφλέγονται ακόμη και μετά την αρχική κατάσβεση.

Πώς μειώνεται ο κίνδυνος

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η πρόληψη είναι το «κλειδί»:

• Τακτικός τεχνικός έλεγχος

• Άμεση επισκευή βλαβών

• Έλεγχος διαρροών και καλωδιώσεων

• Προσοχή σε προειδοποιητικές ενδείξεις (μυρωδιές, καπνός, ασυνήθιστη λειτουργία)

Είτε πρόκειται για συμβατικό είτε για ηλεκτρικό όχημα, η σωστή συντήρηση και η έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων μπορούν να μειώσουν δραστικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς και να διασφαλίσουν την ασφάλεια οδηγού και επιβατών.