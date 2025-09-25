Opel Mokka: Βραβείο Σχεδίασης «autonis» για το νέο μοντέλο

Θεωρείτε ότι πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Στην πρόσφατη παγκόσμια πρεμιέρα του στην IAA Mobility στο Μόναχο, το νέο Opel Mokka GSE εντυπωσίασε κοινό και ειδικούς.

Με τολμηρή σχεδίαση και ισχυρή προσωπικότητα, το συμπαγές SUV ξεχωρίζει, όχι μόνο ως ηλεκτρικό όχημα υψηλών επιδόσεων, αλλά και σε κάθε εκδοχή του. Στα 25α βραβεία «autonis», 14.000 αναγνώστες του γερμανικού περιοδικού αυτοκινήτου auto motor und sport ψήφισαν το νέο Opel Mokka ως «Best Design Innovation of the Year 2025» στην κατηγορία «μικρά SUV/Crossover». Μάλιστα, το χαρισματικό best seller της Opel κέρδισε με διαφορά, αφού απέσπασε το 49,6% των ψήφων που δόθηκαν σε αυτή την κατηγορία.

Να σημειώσουμε ότι το 2022 το βραβείο κέρδισε το Opel Rocks, ενώ την επόμενη χρονιά, το δημοφιλές Opel Corsa απέσπασε την κορυφαία διάκριση στην κατηγορία του.

