Βόλεϊ Γυναικών: Κυπελλούχος Ελλάδας για πρώτη φορά ο Πανιώνιος, νίκησε το ΑΟ Θήρας 3-1 σετ (βίντεο)

Κυπελλούχος Ελλάδας για πρώτη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου το βράδυ του Σαββάτου (7/3)

Οι «κυανέρυθρες», στη δεύτερη διαδοχική παρουσία τους σε τελικό στο θεσμό, επικράτησαν άνετα με 3-1 σετ του ΑΟ Θήρας και σήκωσαν το παρθενικό τους τρόπαιο στο κλειστό γυμναστήριο της Κανήθου «Τάσος Καμπούρης», όπου φιλοξενήθηκε το εφετινό φάιναλ φορ.

Η Ελληνίδα κεντρική του Πανιωνίου, Τζίνα Λαμπρούση, είναι πλέον η πολυνίκης του θεσμού, φτάνοντας τα 9 κύπελλα, ενώ ο τεχνικός του «Ιστορικού», Γιουνούς Οτσάλ, έφτασε τα δύο τρόπαια, μετά από αυτό με την ΑΕΚ το 2023. ΜVP η Μαρτίνα Ξανθοπούλου!

Στην εκκίνηση του πρώτου σετ οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, όμως οι «κυανέρυθρες» πήραν προβάδισμα με 13-10 και στη συνέχεια επέβαλαν τον ρυθμό τους. Με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα στο μπλοκ, που έφτασε συνολικά στο 8-1, ο Πανιώνιος «έτρεξε» σερί επτά πόντων και απομακρύνθηκε (20-12), φτάνοντας σχετικά άνετα στο 25-17 για το 1-0.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ.

Ο ΑΟ Θήρας διατηρήθηκε κοντά στο σκορ μέχρι το 8-7, όμως η ομάδα της Νέας Σμύρνης αύξησε σταδιακά την πίεση στο φιλέ και δημιούργησε διαφορά (11-7 και 18-12), κλείνοντας το σετ με 25-15 για το 2-0.

Η ομάδα της Σαντορίνης αντέδρασε στο τρίτο σετ, διατηρώντας σταθερά επαφή με το σκορ. Με επίθεση της Πάβισιτς προηγήθηκε 20-19, ενώ παρότι ο Πανιώνιος έφτασε σε δύο ευκαιρίες για τον τίτλο (24-23, 25-24), οι παίκτριες του Μανώλη Σκουλικάρη σημείωσαν τρεις διαδοχικούς πόντους και κατέκτησαν το σετ.

Στο τέταρτο σετ ο Πανιώνιος είχε την ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, προηγήθηκε 22-18 και τελικά «σφράγισε» τη νίκη με 25-20, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τροπαίου.

Τα σετ: 17-25, 15-25, 27-25, 20-25