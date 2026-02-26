Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Η ώρα, το κανάλι και οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Τη δική του μάχη στα playoffs του Europa League δίνει το απόγευμα της Πέμπτης 26/2 ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δοκιμάζεται στην έδρα της Βικτόρια Πλζεν.

Οι «πράσινοι» μετά την ισοπαλία (2-2) στο ΟΑΚΑ στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δυο ομάδων θα κυνηγήσουν ένα μεγάλο διπλό κόντρα στους Τσέχους και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση μόνο εύκολη δεν θα είναι για τους παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ, καθώς η τσέχικη ομάδα είναι σκληρή και έτοιμη να βρει έστω και τη μισή ευκαιρία προκειμένου να κάνει τη ζημιά στους αντιπάλους της. O αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 3.

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Οι ενδεκάδες των δυο μονομάχων

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τους εκλεκτούς του για την κρίσιμη αναμέτρηση με τους Τσέχους.

Στο τέρμα θα είναι ο Λαφόντ, οι τρεις στην άμυνα είναι οι Κάτρης, Ίνγκασον και Τουμπά, ενώ στον χώρο του κέντρου από τα δεξιά στα αριστερά θα αγωνιστούν οι Καλάμπρια, Σάντσες, Μπακασέτας και Κυριακόπουλος.

Εκτός από τον Τεττέη στην επίθεση θα είναι και οι Ζαρουρί με Ταμπόρδα.