Τσιτσιπάς: Έγραψε ιστορία στη Σανγκάη με 400 νίκες καριέρας – Πρόκριση με 2-0 επί του Νταρντέρι

Με μια σημαντική νίκη συνέχισε την πορεία του στο Shanghai Masters ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 6-4) του Ιταλού Λουτσιάνο Νταρντέρι το Σάββατο (10/10), εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε μόλις 1 ώρα και 17 λεπτά για να ξεπεράσει το εμπόδιο του αντιπάλου του, φτάνοντας παράλληλα τις 400 νίκες στην επαγγελματική του καριέρα.

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Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο για τον 28χρονο τενίστα, ο οποίος συνεχίζει την προσπάθειά του για βαθμολογική άνοδο μέσα από τη διοργάνωση της Σανγκάης.

Πώς ο Τσιτσιπάς έφτασε στη νίκη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό του απέναντι στον Λουτσιάνο Νταρντέρι.

Με όπλο το αποτελεσματικό σερβίς του, κατάφερε να πετύχει break στο πρώτο σετ, παίρνοντας προβάδισμα με 2-0 στα games.

Στη συνέχεια διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-3.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τον Έλληνα τενίστα να πετυχαίνει καθοριστικό break στο έβδομο game, διαμορφώνοντας το 4-3.

Χωρίς να επιτρέψει στον Ιταλό να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 6-4, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση.

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Το ορόσημο των 400 νικών

Η επικράτηση απέναντι στον Νταρντέρι είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Τσιτσιπά, καθώς αποτέλεσε την 400ή νίκη της καριέρας του στο ATP Tour.

Ο Έλληνας πρωταθλητής προστέθηκε έτσι σε μια περιορισμένη ομάδα εν ενεργεία τενιστών που έχουν καταφέρει να φτάσουν σε αυτό το ορόσημο.

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Η επιτυχία αποκτά πρόσθετη σημασία καθώς ο Τσιτσιπάς επιδιώκει να ανακτήσει έδαφος στην παγκόσμια κατάταξη και να πραγματοποιήσει μια καλή πορεία στα τελευταία μεγάλα τουρνουά της σεζόν.

Αντίπαλος ο Τέιλορ Φριτζ στον τρίτο γύρο

Στην επόμενη φάση του Shanghai Masters, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ, ο οποίος επικράτησε του Ματέο Αρνάλντι με 7-5, 6-4.

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Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, με τον νικητή να εξασφαλίζει μια θέση στη φάση των «16».

Ο Τσιτσιπάς είχε ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στη Σανγκάη με νίκη επί του Βέλγου Κίμερ Κόπεγιανς με 6-3, 7-5, ενώ πλέον μετρά δύο διαδοχικές νίκες χωρίς απώλεια σετ στη διοργάνωση.