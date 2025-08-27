Τσεχία – Πορτογαλία 50-62: Ο Κέτα “τρομοκράτησε” την Τσεχία με διαστημικό νταμπλ-νταμπλ

Η Πορτογαλία έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στην μόλις 4η συμμετοχή σε τελική φάση Ευρωμπάσκετ επικρατώντας της Τσεχίας 50-62 μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση του Νιμίας Κέτα.

Ο Κέτα με ένα διαστημικό double-double (23 πόντοι και 18 ριμπάουντ) δεν άφησε περιθώρια στους Τσέχους, που ήταν ακίνδυνοι στην επίθεση.

Για τους Πορτογάλους καθοριστικός ήταν και ο Ραφαέλ Λισμπόα με 15 πόντους και 3 ασίστ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 10-13, 29-32, 40-45, 50-62

ΤΣΕΧΙΑ (Οκάμπο): Ζίντεκ 3, Χρούμπαν 7 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Κεϊβάλ, Πετέρκα 8 (2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Μπόχατσικ 1 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σενιάλ, Κρίβανεκ 2, Κρέιτσι 10 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κριζ 6 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπαλίντ, Σβόμποντα 6, Κίζλινκ 3 (4 ριμπάουντ).

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γκόμεζ): Μπρίτο, Βόιτσο 2, Γουίλιαμς 8 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Αμαράντε, Βεντούρα 2, Κεϊρόζ 5 (6 ριμπάουντ), Γκαμεϊρό, Ρελβάο, Σα, Λισμπόα 13, Σα (1), Κέτα 23 (9/13 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 18 ριμπάουντ).