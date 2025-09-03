Τσεχία – Λετονία 75-109: «Περίπατος» και 3η θέση

Η Λετονία συνέτριψε με 109-75 την Τσεχία (έχει αποκλειστεί), για την 5η και τελευταία αγωνιστική της Α’ φάσης του Ευρωμπάσκετ 2025.

Με ρεκόρ 3-2 κατέλαβε την τρίτη θέση του 1ου ομίλου και θα παραμείνει στη Ρίγα περιμένοντας να μάθει τον αντίπαλο της στη φάση των «16», που θα προκύψει από την ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση του 2ου ομίλου (Γερμανία, Φινλανδία, Λιθουανία).

Με 17/36 τρίποντα, απόλυτο έλεγχο των ριμπάουντ (41 έναντι 27), 31 ασίστ και μόλις 7 λάθη, η Λετονία δεν αισθάνθηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης την… ανάσα της Τσεχίας, η οποία αποχαιρέτησε τη διοργάνωση.

Από το σύνολο του Λούκα Μπάνκι έλαμψαν οι Ντάβις και Ντάιρις Μπέρτανς, οι οποίοι σημείωσαν από 20 πόντους, ενώ οι Κρίσταπς Πορζίνγκις και Ρόλαντς Σμιτς, πρόσθεσαν από 16. Στους 12 σταμάτησε ο Αρτούρς Κούρουκς.

Τα δεκάλεπτα: 24-30, 44-58, 56-86, 75-109

ΤΣΕΧΙΑ (Οκάμπο): Ζίντεκ 2, Χρούμπαν 1, Κέιβαλ 4, Πέτερκα 11 (3), Μπόχατσικ, Σεχνάλ 11, Κρίβανεκ 7 (1), Κρέιτσι 11 (3), Κριζ 4, Μπαλίντ 9 (1), Σβόμποντα 10, Κίζλινκ 5.

ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Μεγιέρις 6 (3), Πορζίνγκις 16 (1), Ντάβις Μπέρτανς 20 (3), Νταϊρίς Μπέρτανς 20 (6), Σμιτς 16 (1), Κάβαρς 4, Λόμαζ 6 (1), Στέινμπεργκς 6 (2), Κούρουκς 12 (2), Ζάγκαρς 3 (1).