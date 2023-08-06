Τρομερό φινάλε και στην Άρσεναλ το Community Shield

Η Άρσεναλ με γκολ στο 90+11′ έστειλε τον τελικό του Community Shield στη διαδικασία των πέναλτι και επικράτησε 4-1 της Μαντσεστερ Σίτι κατακτώντας το τρόπαιο στο Γουέμπλεϊ.

Το γκολ του 21χρονου Κόουλ Πάλμερ στο 77’ φάνηκε να γέρνει προσωρινά την πλάστιγγα υπέρ της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα, όμως το απίθανο τέρμα του Τροσάρντ (με κόντρα πάνω στον Ακάντζι) στο 90’+11’ έστειλε τις δύο ομάδες στα πέναλτι, όπου «μίλησε» η ψυχραιμία των «κανονιέρηδων», αλλά και η ικανότητα του Ράμσντεϊλ, που χάρισαν το τρόπαιο στην ομάδα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «πολίτες» μπήκαν πολύ πιο δυνατά στο ματς κι επέβαλλαν το δικό τους τέμπο απ’ τα πρώτα λεπτά. Παρά το γεγονός, ωστόσο, πως η Σίτι έφτασε κάποια στιγμή και στο 84% την κατοχή της μπάλας (!), η Άρσεναλ ήταν εκείνη που έχασε τις δύο κλασικές ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου με τον Κάιλ Χάβερτς.

Στο 25’ ο Ορτέγα άπλωσε το πόδι του κι έδιωξε το κοντινό πλασέ του Γερμανού επιθετικού των «κανονιέρηδων», ενώ στο 40’ από ωραίο γύρισμα του Γουάιτ, ξανά ο Χάβερτς πλάσαρε μεσα απ’ την περιοχή, αλλά ο Ορτέγα απέκρουσε.

Η είσοδος του νεαρού Πάλμερ στη θέση του Χάαλαντ και του Ντε Μπρίνε αντί του Κόβατσιτς, άλλαξαν τα δεδομένα του αγώνα. Στο 77’ από κακό διώξιμο της μπάλας απ’ τον Τίρνεϊ, ο Βέλγος μέσος «σέρβιρε» με το κεφάλι στον 21χρονο επιθετικό κι εκείνος με ένα καταπληκτικό, φαλτσαριστό πλασέ έκανε το 1-0 για τη Σίτι.

Στο 82’ ο Ράμσντεϊλ κράτησε «όρθια» την ομάδα του, καθώς είπε δύο φορές «όχι» από κοντά στις προσπάθειες των Φόντεν και Ρόδρι, σε ένα καθοριστικό χρονικό σημείο του αγώνα, καθώς αν οι «σίτιζενς» σκόραραν θα τελείωναν ουσιαστικά τον αγώνα.

Κι επειδή όσα δεν φέρνει ένας ολόκληρος αγώνας, τα… φέρνει μία στιγμή, στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων ένα σουτ της… απελπισίας του Τροσάρντ, κόντραρε πάνω στον Ακάντζι και κατέληξε στα δίκτυα του Ορτέγα, κάνοντας το 1-1 για την Άρσεναλ.

Ο τελικός οδηγήθηκε στα πέναλτι κι εκεί οι «κανονιέρηδες» ήταν απόλυτα εύστοχοι. Ο Ντε Μπρόινε «σημάδεψε» το δοκάρι, ο Ράμσντεϊλ «νίκησε» τον Ρόδρι και η 4η και τελευταία εκτέλεση απ’ τον Βιέρα έδωσε τον τίτλο στην ομάδα του Μίκελ Αρτέτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σίτι πλέον θα προσπαθήσει να αλλάξει «τσιπάκι» στην πρεμιέρα της στην Premier League το επόμενο Σάββατο (12/8) απέναντι στην Μπέρνλι, αλλά πολύ περισσότερο στις 16 Αυγούστου, όπου την περιμένει ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup κόντρα στην κάτοχο του Europa League, Σεβίλη, που θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Έντεγκααρντ 1-0

Ντε Μπρόινε Δοκάρι

Τροσάρντ 2-0

Μπερνάρντο Σίλβα 2-1

Σάκα 3-1

Ρόδρι Απόκρουση Ράμσντεϊλ

Βιέρα 4-1

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΡΣΕΝΑΛ (Μίκελ Αρτέτα): Ράμσντεϊλ, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ (87’ Σμιθ-Ρόου), Τίμπερ (76’ Τίρνεϊ), Ράις (81’ Ενκετιά), Παρτέι, Σακά, Έντεγκααρντ, Μαρτινέλι (75’ Τροσάρντ), Χάβερτς (87’ Βιέρα).

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Πεπ Γκουαρδιόλα): Ορτέγκα, Ακάντζι, Ντίας, Στόουνς, Γουόκερ, Κόβατσιτς (64’ Ντε Μπρόινε), Ρόδρι, Γκρίλις (58’ Φόντεν), Άλβαρες, Σίλβα, Χάαλαντ (64’ Πάλμερ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη στην Κομοτηνή – Νεκρός ένας 20χρονος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξαπλώνεται και στη βόρεια Ελλάδα το «Κίνημα της πετσέτας» – Δύο διαμαρτυρίες σε παραλίες της Χαλκιδικής