Θερμή χειραψία Μπαρτζώκα – Αταμάν πριν το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Βίντεο)

Να υπάρξει καλό κλίμα στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τη 2η αγωνιστική της GBL προσπάθησαν ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Εργκίν Αταμάν.

Πριν από την έναρξη του ντέρμπι και κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης χειραψίας τους, Γιώργος Μπαρτζώκας και Εργκίν Αταμάν είχαν διάλογο σε πολύ καλό κλίμα, με τους δυο προπονητές να χαμογελούν και να έχουν ένα μικρό διάλογο.

Στη συνέχεια, αντάλλαξαν ως είθισται τα λάβαρα των δύο ομάδων.