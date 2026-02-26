Θέλτα – ΠΑΟΚ: Η ώρα, τα κανάλια και οι ενδεκάδες του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Θέλτα για τα playoffs του Europa League και θέλει να κάνει την ανατροπή και να συνεχίσει στη διοργάνωση.

Οι «ασπρόμαυροι» φιλοξενούνται από τη Θέλτα, ευελπιστώντας να ανατρέψουν την ήττα με σκορ 2-1 που γνώρισαν μια εβδομάδα νωρίτερα στην Τούμπα. Ήττα η οποία ήρθε, ουσιαστικά, στο πρώτο μέρος, με τους Γαλιθιάνους να σκοράρουν με τους Ιάγκο Άσπας (34’) και Βιλότ Σβέντμπεργκ (43’). Το τέρμα του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ (77’) άφησε κάποια περιθώρια αισιοδοξίας στους Θεσσαλονικείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Που, όμως, έχουν ήδη φύγει με σκυμμένο κεφάλι μια φορά από το Βίγκο την τρέχουσα σεζόν: για τη 2η αγωνιστική της League Phase, η Θέλτα είχε επιβληθεί με 3-1 (Άσπας 45+2’, Μπόρχα Ιγκλέσιας 53’, Σβέντμπεργκ 70’ – Γιακουμάκης 37’). O αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από τον ANT1 και το Cosmote Sport 4.

Θέλτα – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων

Πληγωμένος από σημαντικές απουσίες, αλλά με ξεκάθαρη αποφασιστικότητα και πίστη στην πρόκριση, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να δώσει τη δική του «μάχη» για το ευρωπαϊκό του μέλλον στη ρεβάνς απέναντι στη Θέλτα.

Δείτε τους 11 που επέλεξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου: Τσιφτσής, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Κένι, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Χατσίδης, Σάντσες, Γιακουμάκης.