Τέλος ο Τζαβέλλας από τον Παναθηναϊκό

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί μετά από περίπου ενάμιση χρόνο ο Γιώργος Τζαβέλλας.

Όπως είχε προαναγγείλει ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει οι αλλαγές στο διοικητικό σχήμα της ομάδας συνεχίζονται, με τον Γιώργο Τζαβέλλα να αποχωρεί από τη θέση του διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος, την οποία και κατείχε τον τελευταίο καιρό.

Μετά την έλευση του αθλητικού διευθυντή Στέφανου Κοτσόλη και του τεχνικού διευθυντή, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο ρόλος του Τζαβέλλα συρρικνώθηκε και κάπως έτσι οι δυο πλευρές έφτασαν στο διαζύγιο, με τον ίδιο να ενημερώνεται για αυτή την απόφαση κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Παρασκευής 5/12.