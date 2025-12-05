Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος ο Τζαβέλλας από τον Παναθηναϊκό

Μια ακόμη αλλαγή στους «πράσινους»

Τέλος ο Τζαβέλλας από τον Παναθηναϊκό
(ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί μετά από περίπου ενάμιση χρόνο ο Γιώργος Τζαβέλλας.

Όπως είχε προαναγγείλει ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει οι αλλαγές στο διοικητικό σχήμα της ομάδας συνεχίζονται, με τον Γιώργο Τζαβέλλα να αποχωρεί από τη θέση του διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος, την οποία και κατείχε τον τελευταίο καιρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την έλευση του αθλητικού διευθυντή Στέφανου Κοτσόλη και του τεχνικού διευθυντή, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο ρόλος του Τζαβέλλα συρρικνώθηκε και κάπως έτσι οι δυο πλευρές έφτασαν στο διαζύγιο, με τον ίδιο να ενημερώνεται για αυτή την απόφαση κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Παρασκευής 5/12.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ