Τέλος καριέρας για τον “μαέστρο” Νταβίντ Σίλβα (video)

Την απόφασή του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Νταβίντ Σίλβα, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη σε προπόνηση της Ρεάλ Σοσιεδάδ, πριν από μερικές ημέρες. Ο 37χρονος μέσος έπαθε ρήξη χιαστών στο αριστερό γόνατο και θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να επανέλθει στη γνώριμη αγωνιστική κατάστασή του. “Σήμερα είναι μία λυπηρή ημέρα για εμένα. Είναι η στιγμή να πω αντίο σε αυτό στο οποίο αφιέρωσα όλη μου τη ζωή. Είναι η στιγμή να πω αντίο στους συναδέλφους μου, που για μένα είναι σαν οικογένεια. Θα μου λείψετε πάρα πολύ” αναφέρει ο Σίλβα, σε βίντεο που ανάρτησε στα social media. Muchas gracias…fútbol pic.twitter.com/HoB6TPojAd ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 27, 2023

Έχοντας ξεκινήσει από τις ακαδημίες της Βαλένθια, ο Νταβίντ Σίλβα πέρασε τα παραγωγικότερα χρόνια της καριέρας του στη Μάντσεστερ Σίτι. Έμεινε δέκα ολόκληρα χρόνια στην αγγλική ομάδα και πανηγύρισε τέσσερα πρωταθλήματα, δύο κύπελλα και πέντε League Cup, πριν αποχωρήσει το 2020 για να επιστρέψει στην πατρίδα του, για λογαριασμό της Σοσιεδάδ, με την οποία κατέκτησε το Copa del Rey (άλλο ένα είχε πάρει με τη Βαλένθια). Συνολικά, κατέγραψε περίπου 750 επίσημες συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο, με περισσότερα από 120 γκολ και σχεδόν 200 ασίστ.

Μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα του Σίλβα αποτελεί, βεβαίως, και η εθνική ομάδα της Ισπανίας, καθώς ήταν μέλος της “χρυσής γενιάς”, που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 και τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 2008 και του 2012. Φόρεσε τη φανέλα της “ρόχα” 125 φορές και σημείωσε 35 τέρματα.

