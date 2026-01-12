Τέλος και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Ντραγκόφσκι

Παρελθόν και επίσημα από τον Παναθηναϊκό αποτελεί την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση ο Πολωνός τερματοφύλακας μετακομίζει στην Βίτζεβ Λοτζ.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι στην πολωνική Βίτζεβ Λοτζ.

Ο Πολωνός τερματοφύλακας εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2024 με τη μορφή δανεισμού από τη Σπέτσια, ενώ το καλοκαίρι του 2024 αποκτήθηκε από το Τριφύλλι. Στον Παναθηναϊκό κατέγραψε 72 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κατακτώντας ένα Κύπελλο το 2024.