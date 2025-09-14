Συγκίνηση στο Eurobasket: Αντετοκούνμπο δακρυσμένος με την ελληνική σημαία στην πλάτη (Βίντεο)

Όλα τα έδωσε στο παρκέ ο Γιάννης Αντετοκούμπο και λύγισε από την συγκίνηση έπειτα από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική για το Eurobasket 2025.

Η Ελλάδα επικράτησε της Φιλανδίας και μετά το τέλος ο Greek Freak ξέσπασε.

Ο Αντετοκούνμπο πήρε την ελληνική σημαία στην πλάτη του και μόλις αντιλήφθηκε το μέγεθος αυτού που πέτυχε, έκλαψε σε μία γωνία, μαζί με τα αδέρφια του.

Μάλιστα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρέθηκε δίπλα του και του είπε «για αυτόν, για αυτόν», αναφερόμενος φυσικά στον πατέρα τους, Τσαρλς που έφυγε από τη ζωή το 2017, σε ηλικία 53 ετών.