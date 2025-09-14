Συγκίνηση στο Eurobasket: Αντετοκούνμπο δακρυσμένος με την ελληνική σημαία στην πλάτη (Βίντεο)
Τα έδωσε όλα ο Greek Freak
Όλα τα έδωσε στο παρκέ ο Γιάννης Αντετοκούμπο και λύγισε από την συγκίνηση έπειτα από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική για το Eurobasket 2025.
Η Ελλάδα επικράτησε της Φιλανδίας και μετά το τέλος ο Greek Freak ξέσπασε.
Ο Αντετοκούνμπο πήρε την ελληνική σημαία στην πλάτη του και μόλις αντιλήφθηκε το μέγεθος αυτού που πέτυχε, έκλαψε σε μία γωνία, μαζί με τα αδέρφια του.
Μάλιστα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρέθηκε δίπλα του και του είπε «για αυτόν, για αυτόν», αναφερόμενος φυσικά στον πατέρα τους, Τσαρλς που έφυγε από τη ζωή το 2017, σε ηλικία 53 ετών.
🇬🇷🥉🥹 Συγκλονιστική στιγμή με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: Δάκρυσε έχοντας την ελληνική σημαία στην πλάτη!#GREFIN #EuroBasket #MakeYourMark #PantaDipla #HellasBasketball pic.twitter.com/lF0AWjOHY8— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 14, 2025
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις