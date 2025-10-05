Super League: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ – Η βαθμολογία μετά την 6η αγωνιστική
Ακολουθεί διακοπή για τις Εθνικές ομάδες
Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη κερδισμένη μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής της Super League το βράδυ της Κυριακής 5/10.
Και αυτό γιατί μετά την ανατροπή της κόντρα στην Κηφισιά αλλά και τη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό στην Τούμπα βρίσκεται μόνη πρώτη στην βαθμολογία της Super League με 16 βαθμούς.
Ακολουθεί στους 14 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός στους 13, ενώ ο Λεβαδειακός είναι στους 10 βαθμούς στην τέταρτη θέση, όσους έχει και ο Άρης.
Τα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής της Super League
Σάββατο 4 Οκτωβρίου
Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR 2-1
ΟΦΗ – Άρης 3-0
ΑΕΛ Novibet – Βόλος 2-5
Κυριακή 5 Οκτωβρίου
Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3
Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 6-0
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1
Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 1-0
H βαθμολογία της Super League
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της Super League
