Super League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες Ολυμπιακού και ΑΕΚ

Με νίκες συνέχισαν την πορεία τους στην Super League οι Ολυμπιακός και ΑΕΚ το Σάββατο 24/1 κόντρα σε Βόλο και Αστέρα Τρίπολης αντίστοιχα.

Xωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα, ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Βόλου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, φτιάχνοντας κι άλλο την ψυχολογία του ενόψει του «τελικού» με τον Άγιαξ. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σημείωσε στο 26’ το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, με τον Κωνσταντή Τζολάκη να πραγματοποιεί δύο σημαντικές επεμβάσεις στο ξεκίνημα της επανάληψης, κρατώντας το «μηδέν» για την εστία του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την ψυχή στο στόμα, η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», επικρατώντας με 1-0 του Αστέρα Τρίπολης, σε αναμέτρηση για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Νίκη που ήρθε χάρη στο γκολ του Λούκα Γιόβιτς (38’) αλλά και τις επεμβάσεις του Θωμά Στρακόσια. Η Ένωση «υποχρέωσε» σε ήττα τον Μίλαν Ράσταβατς στην πρεμιέρα του στην τρίτη του θητεία στους Αρκάδες, οι οποίοι παρέμειναν για πέμπτο διαδοχικό ματς δίχως νίκη (0-2-3) αλλά μπορούν να πάρουν θάρρος από την εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησαν. Η ΑΕΚ πλέον, πηγαίνει για ντέρμπι κορυφής με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η βαθμολογία του πρωταθλήματος

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Το πρόγραμμα της Κυριακής 25.1

Αρης – Λεβαδειακός (16:00)

ΟΦΗ – Παναιτωλικός (17:30)

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (19:30)

Κηφισιά – ΠΑΟΚ Αναβολή