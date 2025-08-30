Super League: Αλλαγή διαιτητή στο ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης

Ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης θα πραγματοποιηθεί με διαφορετικό διαιτητή απ’ αυτόν που αρχικά είχε οριστεί, στην Opap Arena για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League.

Η ΚΕΔ/ΕΠΟ ενημέρωσε πως ο διαιτητής του ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης (31/8/2025) άλλαξε, με τον Τάσο Παπαπέτρου, ο οποίος είχε οριστεί αρχικά, να μένει εκτός λόγω ασθένειας και τη θέση του να παίρνει ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντικαταστάθηκε επιπλέον από τον Χρ. Κορώνα (Πειραιά), ο πρώτος βοηθός, Απτόσογλου, που αρχικά είχε οριστεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι.