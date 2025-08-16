Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου 1-2: Στους “Βαυαρούς” το Super Cup Γερμανίας

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η σεζόν για την Μπάγερν Μονάχου μετά την επικράτηση των Βαυαρών επί της Στουτγκάρδης στον τελικό του Super Cup Γερμανίας.

Με τον Χάρι Κέιν να αρχίζει “καυτός” τη σεζόν 2025-26, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης και τον Λουίς Ντίαζ να βρίσκει δίχτυα στο ντεμπούτο του με την Μπάγερν Μονάχου, οι πρωταθλητές Γερμανίας έφθασαν εύκολα στη νίκη επί της Στουτγκάρδης με 2-1 και την κατάκτηση του Super Cup Γερμανίας.

Η Σουηβοί μείωσαν στο τελικό 2-1 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και δεν “απείλησαν” ουσιαστικά την Μπάγερν Μονάχου. Πλέον, οι δύο ομάδες στρέφουν τον ενδιαφέρον τους στην έναρξη της της Μπούντεσλίγκα την επόμενη βδομάδα.