Στο πένθος το NBA – Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 ετών άφησε την Τρίτη 11/11 ο παλαίμαχος άσος του NBA Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον.

Συγκεκριμένα, ο θρυλικός «sugar» πέθανε μετά από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο, βυθίζοντας στο πένθος τον χώρο του μπάσκετ.

Ο Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον φόρεσε τις φανέλες των Νικς, Γουόριορς και Νετς, ολοκληρώνοντας την καριέρα του με 14,8 πόντους, 7 ασίστ και 5,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Το 1986 ο κομισάριος Ντέιβιντ Στερν τον απέκλεισε δια βίου από το NBA λόγω χρήσης ναρκωτικών, με τον ίδιο να συνεχίζει την καριέρα του στην Ευρώπη, όπου αγωνίστηκε σε Βίρτους Μπολόνια, Σπλιτ, Λιβόρνο, Αντίμπ, Σολέ και Φορλί.