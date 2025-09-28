Στέφανος Ντούσκος: Η απονομή του χρυσού μεταλλίου – Δείτε το βίντεο

Ο Στέφανος Ντούσκος έδειξε πόσο μεγάλος αθλητής είναι μετά την κατάκτηση την κορυφής του κόσμου το πρωί της Κυριακής και έγραψε καθώς πήρε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ανδρών του παγκοσμίου πρωταθλήματος που γίνεται στην Σανγκάη.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ξεκίνησε δυναμικά τον τελικό, παρέμεινε σταθερά μέσα στην πρώτη τριάδα σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής και στα τελευταία μέτρα εξαπέλυσε την αντεπίθεσή του, αφήνοντας πίσω του όλους τους αντιπάλους και κόβοντας πρώτος το νήμα με χρόνο 6:36.75.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο του Στέφανου Ντούσκου σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας και το πρώτο του χρυσό μετά από αυτό στους Ολυμπιακούς του Τόκιο το 2021. Μάλιστα, η επίδοση που έκανε ήταν ο ταχύτερος χρόνος που πετυχαίνει ο Έλληνας κωπηλάτης στο συγκεκριμένο αγώνισμα στη καριέρα του.

Λίγα λεπτά αργότερα ο Έλληνας πρωταθλητής φόρεσε το μετάλλιο στο στήθος και το αφιέρωσε σε όλους τους Έλληνες. Ο Γιαννιώτης κωπηλάτης παρέλαβε το μετάλλιό του στο gala που ακολούθησε με όλες τις απονομές.