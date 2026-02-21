Σοκαριστικός τραυματισμός αθλήτριας πατινάζ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς – Παραλίγο να τυφλωθεί από την λεπίδα πατινιού αντιπάλου (βίντεο)

Ένα τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στον τελευταίο προημιτελικό στα 1.500 μέτρα short track, όταν η Πολωνή πατινέζ ταχύτητας Kamila Sellier χτυπήθηκε στο πρόσωπο από τη λεπίδα πατινιού αντιπάλου, ενώ επιχειρούσε προσπέραση.

Στα πλάνα φαίνεται η σφοδρή σύγκρουση της πατινέζ με την αντίπαλό της, η οποία παραλίγο να της κοστίσει το μάτι της.

Όλα ξεκίνησαν όταν η 25χρονη Πολωνή προσπάθησε να προσπεράσει, την ίδια στιγμή που επιχείρησε κίνηση και η Αμερικανίδα Kristen Santos-Griswold, ενώ μπροστά τους βρισκόταν η Ιταλίδα Arianna Fontana.

Οι τρεις αθλήτριες συγκρούστηκαν, έχασαν την ισορροπία τους και κατέληξαν στον πάγο. Στην πτώση, η λεπίδα πατινιού χτύπησε τη Sellier στο πρόσωπο, πολύ κοντά στο μάτι.

Another look at the horrible Kamila Sellier speed skating accident. When it is slowed down like this you can see how close it was to leaving her partially blinded. pic.twitter.com/cefobBcW7V February 20, 2026

Οι γιατροί έσπευσαν άμεσα στον αγωνιστικό χώρο δίνοντας τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη αθλήτρια επί τόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της πολωνικής αποστολής, Κόνραντ Νιεντζβιέτσκι, το τραύμα εντοπίζεται στο μάγουλο, το οποίο έχει ήδη συρραφεί, ωστόσο υπάρχει έντονο οίδημα.

Reports are at the Polish speed skater athlete, Kamila Sellier has a facial fracture after her fall but her eye itself appears to have been spared serious damage, and she’s conscious.

This was a scary moment in short-track speed skating, where high speeds and close contact make… pic.twitter.com/mnbm4CaOF7

«Το μάγουλο έχει υποστεί βαθύ τραυματισμό και έχουν γίνει ράμματα. Πιθανότατα υπάρχει και κάκωση στο ζυγωματικό, ίσως και κάταγμα, καθώς το πρήξιμο είναι πολύ έντονο. Το μάτι είναι πολύ πρησμένο και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι η λεπίδα δεν μπήκε πιο βαθιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Sellier είχε πλήρη συνείδηση, κάνοντας μάλιστα νόημα προς την εξέδρα ότι είναι καλά, καθησυχάζοντας τους θεατές.

Αποκλείστηκαν και οι δύο αθλήτριες

Μετά την εξέταση του περιστατικού, οι διαιτητές αποφάσισαν τον αποκλεισμό τόσο της Sellier όσο και της Santos-Griswold, κρίνοντας ότι η προσπάθεια προσπέρασης έγινε καθυστερημένα και παραβίαζε τους κανονισμούς.

Η κατάσταση της αθλήτριας παρακολουθείται στενά από την ιατρική ομάδα της Πολωνίας, με τις εξετάσεις στο νοσοκομείο να αναμένονται κρίσιμες για την πλήρη εικόνα του τραυματισμού.