Serie A: Θέλει οι παίκτες του Ηνωμένου Βασιλείου να αναγνωρίζονται ως «κοινοτικοί»

Η ιταλική Serie A θέλει ποδοσφαιριστές από το Ηνωμένο Βασίλειο να αναγνωρίζονται ως “κοινοτικοί”, εξισώνοντάς τους έτσι με αυτούς των κρατών μελών της ΕΕ.

Σχετικό αίτημα, όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα calcioefinanza, θα υποβάλει η ιταλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου (FIGC) στην ολυμπιακή επιτροπή της Ιταλίας (CONI).

“Κατόπιν αιτήματος της Serie A League, το ομοσπονδιακό συμβούλιο, δυνάμει των συμφωνιών εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Μεγάλης Βρετανίας, αποφάσισε να ζητήσει από την CONI να αντιμετωπίζει τους παίκτες από το Ηνωμένο Βασίλειο ως παίκτες της ΕΕ”, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

