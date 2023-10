Δέκα μήνες αποκλεισμός από τους αγώνες και άλλοι οκτώ σε εναλλακτικές ποινές, στο πλαίσιο πλάνου θεραπείας κατά του τζόγου, και διαθεσιμότητα για 16 συναντήσεις που διοργανώνει η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Ο πρόεδρός της, Γκαμπριέλε Γκραβίνα, ανακοίνωσε τη συμφωνία μεταξύ της ομοσπονδιακής εισαγγελίας και του Ιταλού διεθνή μέσου της Νιούκαστλ, Σάντρο Τονάλι, που κατηγορείται για συμμετοχή σε παράνομο στοιχηματισμό. Τώρα η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από τη γενική εισαγγελία αθλητισμού στην CONI πριν περάσει στην UEFA για τη διεθνή επέκταση της διάταξης.

BREAKING: Newcastle United midfielder Sandro Tonali will be banned from football for 10 months over a betting scandal, the president of Italy's football association has said.https://t.co/7FMgUwUj0O



